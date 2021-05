Guardiola et Manchester City "prêts à écrire l'histoire" en Ligue des Champions

L'entraineur catalan est déterminé à offrir à City son premier titre de champion d'Europe et il se montre assez confiant dans cette optique.

Pep Guardiola estime que son équipe de Manchester City est "prête" à entrer dans l'histoire en remportant son premier titre de Ligue des champions, mais admet qu'il n'a pas encore décidé du onze qu'il allait aligner à Porto. Cela ne devrait pas surprendre compte tenu de l'abondance de talents dont l'entraîneur catalan a à sa disposition, avec Sergio Aguero - qui quittera le club à l'issue de ce match.

Indépendamment des joueurs qu'il alignera, Guardiola est convaincu que sa formation répondra à ses attentes. L'ancien coach de Barcelone est même très confiant par rapport au fait de conquérir un trophée qui lui échappe depuis dix ans.

Interrogé sur la composition de l'équipe pour laquelle il optera, Guardiola a déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse précédant cette finale: "Ils sont prêts, je sais à quel point ils sont bons, tous, je ne vais pas changer en raison d'une ou deux séances d'entrainement, comme s'ils avaient besoin de me convaincre. Je connais la plupart d’entre eux depuis de nombreuses années. J'ai une idée, mais il y a encore le onze de départ. Pas encore défini".

En s'exprimant sur ce grand rendez-vous européen, le technicien de 50 ans a aussi confié: "Je n'avais jamais pensé en début de saison que c'était la saison pour atteindre la finale. On n'aborde jamais une compétition avec une telle refléxion. Depuis que j'ai commencé à Barcelone, nous sommes des équipes assez similaires à ce que nous étions dans le passé et quand nous étions absents. Les marges sont faibles, et ça n'a pas beaucoup changé par rapport aux périodes où elles nous ont été défavorables".

"Sans une énorme envie de gagner, on échouera"

"Nous sommes assez satisfaits d’entrer dans la finale mais nous savons que si vous n’avez pas une énorme envie de la gagner, une énorme envie de savoir ce que vous avez à faire, alors il ne sera pas possible de gagner le match et de gagner cette finale", a ajouté Guardiola.

Guardiola a déjà mené City cette saison à la victoire finale en Carabao Cup et en Premier League en 2020-2021, mais la dernière étape du triplé semble être la plus compliquée à valider. Chelsea, de son côté, a bien figuré en championnat et en Cup mais sans rien gagner. Il n'empêche, Thomas Tuchel a eu un impact positif à Stamford Bridge depuis son arrivée.

Le tacticien allemand est un homme que Guardiola connaît bien et avec qui il a noué une étroite amitié dans le passé. Ce dernier a déclaré à propos de l'ex-entraineur du PSG: "Quand je coachais au Bayern Munich, il a organisé un dîner ensemble à Munich dans un bon restaurant, avec Peter Herman. Nous avons parlé de football, de football, de football et de football. C'est tout. Parlez de ceci, de cela, de nos sentiments, de nos amours, de bons joueurs, de mauvais joueurs et de football, avec des gens intéressants. J'ai beaucoup appris. Avec de la bonne nourriture, du bon vin, toujours un bon moment à partager. De bons souvenirs et nous avons tous les deux une bonne relation, je le respecte, il sait et je sais que nous voulons gagner."