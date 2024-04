Guardiola enfin cash sur Haaland

Pep Guardiola a insisté sur le fait qu'Erling Haaland était seulement mis au repos après avoir été mis sur le banc contre Villa.

A la surprise générale, Guardiola a nommé Haaland et Kevin De Bruyne sur le banc pour le match crucial de Premier League contre Villa. Cette décision fait suite à une performance décevante du Norvégien lors du match nul 0-0 contre Arsenal dimanche.

Guardiola a tenu à préciser qu'il ne faisait que reposer son attaquant vedette à l'approche de quelques semaines chargées pour son équipe. Haaland n'a pas été à son meilleur niveau ces derniers temps, son jeu ayant même été comparé à celui d'un "joueur de League Two" par Roy Keane le week-end dernier, mais cela n'a pas grand-chose à voir avec son rôle sur le banc de touche selon son manager.

Une punition ?

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait simplement d'une question de gestion des minutes lors de la préparation, Guardiola a répondu : "Oui, dans deux jours et demi, nous avons un autre match à 12h30 (à Crsytal Palace). Je pense que toutes les équipes au sommet ont un grand effectif, un bon effectif, et bien sûr nous l'avons. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aligner cette équipe pour ce match d'ouverture difficile et nous allons y aller.

Haaland n'a pas manqué à City mercredi soir lors de sa victoire face à l'équipe d'Unai Emery, mais il espère que cette soirée de repos lui a fait du bien à l'approche de plusieurs matches importants. Après Palace samedi, c'est un déplacement à Bernabeu pour un quart de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid qui attend City.