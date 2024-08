Guardiola encense son joueur préféré

Guardiola a fait l'éloge de la nouvelle recrue Savinho alors que le Brésilien a fait ses débuts à Manchester City lors du Community Shield samedi.

L'ailier de 20 ans, qui a rejoint les Cityzens en provenance de leur club frère Troyes, a fait ses débuts samedi lors du Community Shield en entrant dans le jeu à la 63e minute à la place de Jeremy Doku. Savinho a montré des aperçus de ses capacités lors de sa courte apparition et a joué un rôle important dans l'égalisation tardive du club en combinant avec Oscar Bobb avant que le Norvégien ne serve Bernardo Silva avec un centre brillant.

Après que les champions en titre de Premier League aient remporté une victoire lors de leur premier match de compétition de la nouvelle saison, le manager Guardiola a salué les efforts du débutant Savinho sur le terrain, prédisant que le jeune aiderait l'attaquant vedette Erling Haaland à marquer plus de buts au fur et à mesure de la saison.

Lors de sa conférence de presse d'après-match, Guardiola a déclaré : "[Il a eu] un bon impact. Il peut jouer des deux côtés. Sur le côté gauche, il a une qualité incroyable et peut attaquer la ligne de touche. Après cela, il est vraiment bon dans les centres. Il aidera Erling à marquer des buts. Regardez le but que nous avons marqué, la ligne de touche et le centre. Quand vous avez la capacité d'arriver dans ces positions et de faire un bon centre, mais pas seulement à l'intérieur, il était agressif.

"Avec nos ailiers, je leur demande quand vous avez un bon feeling, d'attaquer l'adversaire, peu importe si vous dribblez ou non, vous devez le faire, c'est votre qualité. Peu importe si vous n'êtes pas efficace, mais vous devez le faire. Il l'a très bien fait pendant les 35 minutes qu'il a jouées."

City sera de nouveau en action le 18 août lors de son affrontement contre Chelsea pour son premier match de Premier League à l'Etihad Stadium.