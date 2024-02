Guardiola donne des indices sur son futur job

Le coach de Manchester City, Pep Guardiola, s’est exprimé sur ce qu’il envisageait de faire après la fin de son expérience chez les Sky Blues.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, vient de reconnaitre qu’il serait heureux de diriger une sélection nationale lors d'un grand tournoi international.

Guardiola a signé un contrat avec City jusqu'en 2025 et la tendance est à une autre prolongation dans les semaines ou mois à venir. Toutefois, le Catalan commence déjà à se projeter au-delà : "J'aimerais entraîner une équipe nationale pour une Coupe du monde ou un Championnat d'Europe. C'est ce que j'aimerais".

Guardiola voudrait vivre une Coupe du Monde

Et quand on lui demande à quelle destination en particulier il songe, sa réponse a été la suivante : "Je ne sais pas qui voudrait de moi ! Pour travailler pour une équipe nationale, il faut qu'elle veuille de vous, comme pour un club. Je n'ai jamais pensé à [gagner une Coupe du monde]. Quand j'ai commencé, je n'ai jamais pensé à gagner un titre de champion ou à remporter la Ligue des champions. Je me suis dit : "J'ai un travail ? J'aimerais vivre l'expérience d'une Coupe du monde, d'un Euro ou d'une Copa América, peu importe. C'est ce que j'aimerais".

Il a ajouté : "Je ne sais pas quand ce sera le cas, si c'est dans cinq, dix ou quinze ans, mais j'aimerais vivre l'expérience d'être sélectionneur lors du Coupe du monde".