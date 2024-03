Guardiola déjà effrayé par le Real Madrid

Guardiola a salué le Real comme les "rois" de la Ligue des champions après que Manchester City a été tiré au sort contre les géants espagnols

Ce quart de finale marque la troisième saison consécutive au cours de laquelle City et le Real Madrid s'affronteront dans la plus grande compétition de clubs d'Europe. L'année dernière, City a triomphé des quatorze vainqueurs de l'épreuve en remportant une victoire retentissante 5-1 sur l'ensemble des deux matches en demi-finale, ce qui lui a permis de remporter son premier titre européen.

Malgré la bonne forme de City en Europe cette année, Guardiola reste prudent quant aux prouesses des Madrilènes sur la scène européenne et s'attend à un match aller-retour exigeant.

Pas vraiment spécial

S'adressant aux journalistes, Guardiola a déclaré : "C'est un peu comme une tradition de jouer trois ans de suite contre les rois de la compétition qui ont remporté 14 Ligues des champions. C'est ce que c'est, et j'espère que nous pourrons vivre un bon moment. [Il reste encore quelques semaines avant le premier match à Madrid. Nous verrons bien."

"On ne peut pas contrôler le tirage au sort. Normalement, quand les gens disent que le tirage est facile, ils minent les autres adversaires. Il n'est pas nécessaire de dire ce qu'est le Real Madrid dans cette compétition. Le match retour se déroule à domicile, mais il y a deux ans, c'était à l'extérieur. Nous devons faire deux bons matches ici et là-bas pour nous qualifier".

Guardiola estime qu'un quart de finale de Ligue des champions ne sera pas "spécial" pour le Real Madrid, qui est considéré comme un vétéran de la compétition. "Je dirais que pour [Man City] c'est un peu nouveau, pour le Real Madrid ce n'est pas spécial de jouer les quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA", a-t-il déclaré.

"Vraiment agréable"

"Pour nous, ces dernières années, nous avons été assez constants, plusieurs fois en finale, en demi-finale, en finale, et maintenant en quart de finale à nouveau. Nous commençons à avoir cette routine d'être dans les derniers stades et quand vous jouez dans les derniers stades, vous jouez contre les meilleurs d'Europe. Le Real Madrid est également présent."

"Parfois, c'est le tirage au sort qui décide, parfois nous sommes qualifiés, parfois nous sommes éliminés. Je ne prête pas beaucoup d'attention à un adversaire en particulier. Tous les adversaires sont vraiment, vraiment difficiles. Nous sommes enthousiastes car c'est un privilège à chaque fois que nous sommes ici, que ce soit en huitièmes ou en quarts de finale. C'est une compétition spéciale. Je l'ai dit à maintes reprises, je ne sais pas laquelle est la plus difficile, parce que la Premier League, la Liga ou la Bundesliga, la Serie A... c'est toujours difficile, avec beaucoup de matches. Mais celle-ci [la Ligue des champions] est spéciale, aller en Europe et avec l'équipe, le club et l'organisation, nous allons partout pour essayer de jouer notre meilleur football. C'est vraiment agréable."