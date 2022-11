Gros drama ! La sœur de Georgina fait trembler la famille Ronaldo !

Cristiano Ronaldo aurait aussi des problèmes dans son foyer à cause de sa belle-sœur

Des problèmes sur le terrain et à la maison Non, Cristiano Ronaldo ne traverse pas la meilleure période de sa vie. La faute à la sœur de sa compagne Georgina Rodriguez Patricia.

Ainsi, après son entretien explosif livré à la télévision anglaise au cours duquel le quintuple Ballon d’Or s’en est pris avec violence à Manchester United, Cr7 a constaté de l'eau dans le gaz dans son foyer, avec des accusations par médias interposés.

Patricia Rodriguez a ainsi tout déballé sur le plateau de l’émission « Socialité » de la chaîne Telecinco. Connaissant des soucis pécuniaires, la sœur de Georgina Rodriguez affirme que cette dernière ne l'aide pas du tout.

« Je suis fauchée et ma sœur ne m’aide pas. Ce qui me blesse le plus, ce sont mes enfants, pas moi. Après tout, avec un morceau de pain, je peux manger dur, mais mes enfants, qui sont ses neveux et nièces… Parfois, j’ai assez à manger, parfois non. Parfois, j’ai de quoi payer le loyer, parfois non.», a-t-elle ainsi lancé dans des propos diffusés par Marca.

Agée de 33 ans, Patricia Rodriguez n’a pas hésité à lancer un appel à l’aide à destination de sa sœur. « Georgina, j’ai besoin d’aide, tu es ma sœur. Je sais qu’elle n’a pas d’obligation et de responsabilité, mais, puisqu’elle est solidaire et si bonne avec les autres, au moins qu’elle le soit avec ses neveux et nièces. SI tu ne veux pas être bonne avec moi, sois le avec tes neveux », a-t-elle lancé.

