Griezmann règle ses comptes avec le Barça

Antoine Griezmann, star de l'Atletico Madrid, a fait une déclaration audacieuse au sujet de son passage à Barcelone.

Griezmann est en train de vivre une superbe deuxième période à Madrid, la star française étant aujourd'hui le meilleur buteur du club.

Cependant, sa place dans l'affection des supporters a fait l'objet d'une bataille acharnée après son retour de Catalogne.

Griezmann a rejoint l'Atlético de Madrid sous forme de prêt en 2021, avant d'être définitivement transféré en 2022.

L'attaquant a admis qu'il devait travailler dur pour prouver sa valeur aux supporters des Rojiblancos et la boucle a été bouclée ces derniers mois.

Griezmann s'est vu remettre un anneau d'or par ses coéquipiers et les dirigeants du club dans le cadre d'une cérémonie officielle marquant son record de buts.

Lors de la cérémonie, Antoine Griezmann a été interrogé sur son passage à Barcelone, de 2019 à 2021.

Il a choisi de quitter Madrid, après avoir refusé un transfert en 2018, et il se souvient que c'est une décision qu'il regrette.

"J'ai décidé de partir parce que j'avais atteint ma limite mentale. Je devais partir, et vous pensez toujours que l'extérieur est meilleur", selon les citations de Marca.

"Je voulais essayer, mais après quelques mois, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi heureux qu'à Madrid et à l'Atleti.

"J'étais en colère contre moi-même et j'ai dû travailler dur et me taire.

"Je me suis fait tout petit pendant les premiers mois de mon retour ici. (Fernando) Torres m'a dit quand je suis revenu que si je laissais tout sur le terrain, les supporters me respecteraient.

"C'est une joie d'être ici, j'ai fait une erreur, comme cela peut arriver à tout le monde, mais je ferai tout pour que les supporters soient fiers de leur numéro 7. Nous avons besoin de vous jusqu'à la fin de la saison, merci pour l'amour, et nous en profiterons ensemble."