Griezmann pas bien mentalement ? Il se livre

L'Atletico Madrid a entamé la phase de groupes de la Ligue des champions comme s'il s'agissait d'une finale.

Un match tendu, disputé jusqu'au bout et dramatique à l'extrême. C'est Antoine Griezmann qui, en sortant du banc, a surgi au moment crucial pour donner une victoire tardive aux Colchoneros.

Cela ne fait qu'ajouter à la situation étrange qui entoure Griezmann. L'attaquant français a une clause dans son contrat de prêt à l'Atleti qui stipule que s'il joue la moitié des minutes pour lesquelles il est disponible pendant son prêt de deux ans, les Rojiblancos seront obligés de débourser 40 millions d'euros pour lui.

En conséquence, Griezmann a participé à tous les matchs de la saison, mais seulement à la dernière demi-heure, comme ce fut le cas contre Porto. Il n'en reste pas moins efficace, avec deux buts gagnants lors de ses trois derniers matches.

Interrogé sur ce rôle particulier, Griezmann n'a pas posé de problème à son coach ou à son club. Marca a rapporté ses propos tenus à Movistar Plus.

" C'est ce que c'est, ce n'est pas de mon ressort. Je suis reconnaissant à Dieu d'être ici. Ma famille est heureuse, je veux bien sûr plus, mais je vais donner tout ce que j'ai dans les minutes que j'ai."

"Je me sens comme un homme du club, je suis heureux ici et je veux seulement jouer ici et tout donner pour le club, pour Cholo et pour les fans."

"Je suis bien, je suis en pleine forme. Je me sens très bien physiquement avec les jambes. La présaison m’a fait énormément de bien, j’avais besoin de cela, a enchaîné le taulier de l’équipe de France. J’ai eu un gros passage à vide en fin de saison dernière où je n’étais pas, non plus, bien mentalement. Là cela va beaucoup mieux et je suis à fond. [Et dans la tête?] Parfait, je suis très bien et on l’a vu ce mercredi en entrant."