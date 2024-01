Griezmann offre la victoire à l'Atlético contre le Real

Buteur en prolongation sur une réalisation exceptionnelle, Antoine Griezmann a permis à l'Atlético de dominer le Real en Coupe (4-2 a.p.).

Eliminé il y a une semaine par le Real en Supercoupe d’Espagne, l’Atlético n’a pas attendu très longtemps avant de prendre sa revanche sur le rival honni. Les Matelassiers l’ont emporté 4-2 après prolongation face aux Merengue, à l’occasion des 8es de Coupe du Roi disputés à domicile.

Cette fois, ce sont donc les Rojiblancos qui ont eu le dernier mot. Et pour cela, ils pourront remercier leur attaquant français Antoine Griezmann. Discret pendant plus de 90 minutes, le Mâconnais s'est révéillé en prolongation pour signer le but décisif. Et quel but ! Récupérant le ballon sur le flanc droit et à 25 mètres des buts, il a tout fait tout seul en s'ouvrant le chemin des buts avant de fusiller Lunin d'une frappe en force. C'était le but de 3-2 et il y a eu celui de 4-2 en toute fin de rencontre. Riquelme marquait en conclusion d'un contre, plongeant l'enceintre de Metropolitano dans l'hystérie.

L'article continue ci-dessous

L’Atlético a mieux fini

L’Atlético l’a donc emporté, et ce fut un succès plutôt flatteur. Dans le jeu, les Rojiblancos ont été dominés. Mais ils ont tenu bon derrière, et devant ils s’en sont remis aux erreurs adverses pour scorer. A la 39e minute, le Brésilien Samuel Lino a ouvert le score en profitant d’une déviation d’Antonio Rudiger. Et à la 57e, sur le but de la victoire inscrit par Alvaro Morata, c’est le Français Eduardo Camavinga qui a joué de la malchance avec une passe envoyée dans la mauvaise direction.

Getty Images

Le Real a aussi marqué à la suite d’une erreur adverse (46e), celle de Jan Oblak, mais il méritait clairement mieux. Le scénario du match aurait peut-être tout autre si Jude Bellingham n’avait pas trouvé la transversale à la 12e. A un quart d’heure du terme, le Brésilien Rodrygo a également touché la barre (76e). C'était juste avant que Joselu n'égalise d'une reprise de près (82e).

Contrairement à ce qui avait été le cas en Arabie Saoudite, l’Atlético a donc été le plus efficace dans la demi-heure additionnelle. Et cette réalisation de Griezmann lui a été salvatrice, puisque les visiteurs ne sont plus revenus au score ensuite.

Premier trophée de la saison perdu par le Real

Avec cette défaite, le Real fait une croix sur son rêve de quadruplé. Les Merengue espéraient tout rafler cette saison, mais les voilà déjà boutés hors de la Copa. Une compétition dont ils étaient les tenants.

L’équipe d’Ancelotti aura l’occasion de prendre sa revanche sur la bande à Simeone dès le 4 février prochain à l’occasion de la deuxième opposition entre les deux équipes en championnat.