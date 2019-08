Pourquoi le 7 de Coutinho au Barça ne peut revenir à Griezmann

Bien que vacant suite au prêt de Philippe Coutinho au Bayern, le maillot numéro 7 du Barça ne peut revenir à Antoine Griezmann cette saison.

Lors de son arrivée au Barça, Antoine Griezmann s’est vu octroyer le maillot floqué du numéro 17. Il l’avait accepté sans rechigner mais à présent que son ancien coéquipier Philippe Coutinho prend la direction de Barcelone, il aimerait bien récupérer le 7. Malheureusement pour lui, le règlement en l’interdit.

Grizou veut son numéro porte-bonheur

Griezmann a fait ses débuts officiels avec les Blaugrana vendredi dernier face à Bilbao. Une rencontre, où avec le 17 dans le dos, il est resté discret et son équipe a dû s’incliner au final (0-1). Le chiffre en question ne lui a donc pas porté chance et le Mâconnais serait heureux d’en changer et de retrouver le 7 qui lui a tant souri. Que ça dans son ancien club à Atletico Madrid ou avec avec l’Equipe de .

Le numéro 7 était la possession de Philippe Coutinho mais il est libre suite au transfert du Brésilien à Munich. Ce n’est pas pour autant que Griezmann va obtenir gain de cause. Le quotidien As a indiqué que toute la faute - pour ainsi dire – incombe à réglementation de la Fédération royale de football (RFEF), dont l'article 216 stipule: "Le joueur doit porter le même numéro lors de chacun des matches officiels auxquels il participe durant la saison". D’autre part, il est à noter que Barcelone avait déjà envoyé à la RFE il y a dix jours le rapport officiel avec les numéros de maillage des joueurs composant son effectif. Une liste qui donc ne peut pas être modifiée, sauf s’il y a des transferts dans d’autres clubs.

Mauvaise nouvelle donc pour Griezmann qui devra attendre la saison prochaine pour retrouver son numéro 7 porte-bonheur. Une nouvelle qui ravit par contre les nombreux supporters barcelonais qui avaient déjà acheté le maillot du Français. Ils n’ont désormais pas à craindre un changement soudain de chiffres.