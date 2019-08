Griezmann le Grand ! Le Français aide le FC Barcelone à oublier l'absence de Messi

L'attaquant a marqué deux buts lors de ses débuts au Camp Nou, alors que deux talents du centre de formation ont également fait parler d'eux.

Ce n’est pas souvent que Lionel Messi et Luis Suarez regardent Barcelone gagner un match du premier rang de la tribune, mais Antoine Griezmann et Carles Perez ont donné de quoi sourire au duo sud-américain ce dimanche. Lionel Messi et Luis Suarez sont tous deux blessés, avec Ousmane Dembele. Après la défaite de la première journée du FC Barcelone contre l' , ils faisaient partie des 80 000 personnes au Camp Nou, craignant le pire, lorsque le Real Betis a pris la tête.

Cependant, un doublé de Griezmann, le troisième but de Perez et les réalisations de Jordi Alba et Arturo Vidal ont permis à Barcelone de remonter au classement de la Liga, offrant aux Catalans une victoire éclatante 5-2. La meilleure nouvelle pour Barcelone a été la performance de Griezmann, la star française étant devenue le premier joueur barcelonais à marquer deux fois lors de ses débuts à la maison au 21ème siècle - et le premier joueur de football à avoir jeté des confettis brillants dans les airs après avoir réalisé une célébration planifiée.

Après avoir marqué son deuxième but, Antoine Griezmann a été jusqu'au point de corner et a saisi une poignée de confettis d'un employé du club, qu'il a projeté dans les airs devant les supporters du FC Barcelone. C’était un hommage au joueur de basket-ball, LeBron James, dont c'est la célébration, une icône légendaire du sport auquel Griezmann a comparé Messi lorsqu’il était interviewé à son arrivée.

Certains vont se demander si ce genre de fantaisie va nuire à la carrière d'Antoine Griezmann à Barcelone, en particulier après le remue-ménage autour de son documentaire de 2018 dans lequel il avait refusé de rejoindre le Camp Nou, mais il a brillé ce dimanche.

Le a dominé cette rencontre et un mouvement en particulier entre Griezmann et Rafinha Alcantara a ouvert la défense de belle manière, bien que le Betis ait finalement dégagé le ballon. Cependant, une passe parfaitement équilibrée de Loren Moron a permis à Nabil Fekir, recrue star de l'été du Betis, de terminer l'action en beauté. Ni la passe décisive, ni la frappe n'ont laissé une chance à l'adversaire.

Mais Barcelone, malgré le manque de ses deux figures de proue, a continué d'avancer et a réussi à égaliser. Un but mérité au vu de leur performance lorsque Sergi Roberto a adressé un beau ballon à Antoine Griezmann, qui s'est précipité pour le faire rentrer dans les filets.

Déjà inscrit au tableau d'affichage et affamé pour faire encore plus, Griezmann a inscrit son deuxième but au bout de cinq minutes. Un but qui semblait être le moment déclic lançant définitivement sa carrière au FC Barcelone. L’attaquant a également glissé la balle dans la surface de réparation pour permettre à Vidal de marquer le cinquième but de Barcelone lors d’une nuit mouvementée.

L'article continue ci-dessous

Un mot aussi pour Perez, qui manque de la qualité pure que possède Ousmane Dembele mais dont le travail, la concentration et la volonté de respecter les désirs tactiques de l’entraîneur lui ont permis de dépasser les performances de l’ancien ailier de Dortmund dans ces domaines. Perez s'est démarqué et a marqué le but qu'il méritait après un bon échange avec Nelson Semedo. C'était une bonne soirée pour les talents de l'académie de Barcelone. Ansu Fati a fait ses débuts à l'âge de 16 ans et 298 jours, devenant ainsi le deuxième joueur le plus jeune à évoluer en équipe première dans le club blaugrana.

Bien qu’il soit entré en jeu pendant que les joueurs fêtaient le but de Vidal et que, quelques instants plus tard, Ter Stegen allait chercher le ballon dans son but après la frappe de Loren Moron, c’était une excitante entrée en jeu de 15 minutes pour l’adolescent. Ansu n’aura peut-être pas la chance de jouer avec Lionel Messi avant un bon bout de temps, mais l’Argentin et les supporters du club en ont beaucoup profité. Au vu de ce qu'il a prouvé ce dimanche soir, Lionel Messi sera déjà impatient de revenir sur le terrain et de rejoindre son nouveau compagnon de jeu, Griezmann.