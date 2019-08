Barça - Ernesto Valverde : "Antoine Griezmann a répondu avec assurance"

L'entraîneur des Blaugrana estime que sa recrue était attendue au tournant pour affronter le Betis au Camp Nou. Il n'a pas déçu avec un doublé.

Avec les absences de Lionel Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann était par la force des événements le leader offensif du dimanche lors de la réception du .

Malgré l'ouverture du score de Nabil Fekir, le Barça a su se reprendre, porté par l'ancien attaquant de l' . Auteur d'un doublé, le champion du monde 2018 n'a pas déçu et s'est offert des débuts rêvés pour ses débuts en match officiel au Camp Nou. Les Blaugrana se sont largement imposés (5-2) et Griezmann a pu savourer ce moment.

"Tout le monde attendait beaucoup de lui"

En conférence de presse d'après-match, Ernesto Valverde était ravi pour son joueur, qui n'avait pas échappé aux critiques après la défaite initiale à Bilbao (0-1). "C'était un jour important pour lui. Avec autant d'absences en attaque et s'agissant d'une recrue récente, tout le monde attendait beaucoup de lui. Il a répondu avec assurance. "

L'entraîneur catalan a apprécié les nombreux efforts fournis par son attaquant qui a montré la voie à ses coéquipiers. "On l'a vu très impliqué dès le début du match. Il redescendait s'intercaler dans notre ligne de milieux de terrain et on sait qu'il a ensuite une grande capacité à se démarquer. Il a été au diapason de l'équipe, qui a très bien joué."

"Nous savons que si nos joueurs offensifs participent au jeu, avec le niveau qui est le leur, nous avons encore plus de chances de gagner, que ce soit avec Griezmann ou avec les autres. Le fait que Griezmann débute ici, au Camp Nou en , et marque, cela va lui donner confiance."