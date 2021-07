Griezmann et la polarisation des supporters

Le possible retour de l'attaquant tricolore à l'Atlético divise les supporters des Colchoneros, déçus de le voir partir il y a deux ans.

Antoine Griezmann est un joueur qui a démontré sa qualité. Que ce soit à la Real Sociedad, à l'Atlético de Madrid, avec l'équipe de France ou au FC Barcelone, l'attaquant est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, se vantant même à l'époque de pouvoir "s'asseoir" à la table de Messi et Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, il y a une grande partie des fans des Colchoneros qui s'insurgent contre le retour d'un joueur qui, selon eux, est parti de manière horrible.

Une polarisation plus émotionnelle que sportive

Les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas du retour de l'un des joueurs les plus décisifs de ces derniers temps à l'Atlético sont claires : il a quitté l'équipe rouge et blanche, négociant son départ vers Barcelone à l'approche du match décisif de la Ligue des champions contre la Juventus, les rouges et blancs étant éliminés de manière retentissante après avoir pris une avance de 2-0 lors du match aller. La diffusion du célèbre documentaire "La décision", dans lequel il annonçait qu'il restait dans la capitale espagnole en 2018, un an avant de finalement partir, n'a pas aidé non plus.

Cette polarisation ne fait que renforcer le statut de Griezmann comme l'une des figures les plus controversées de ces derniers temps dans le football espagnol. Il convient de préciser qu'il est le cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, avec 133 buts. Il est l'un des "soldats" de Simeone. En plus d'être un ami proche de l'entraîneur, sur le plan sportif, il a été l'un des joueurs qui a le mieux compris l'entraîneur, qui a tiré le maximum du Français, qui a atteint son meilleur niveau avec l'Argentin sur le banc des Colchoneros.

Un grand renfort sur le plan sportif

Douter de Griezmann sur le plan sportif, c'est malgré tout être déconnecté de la réalité. Le Français, en tant que footballeur, est l'un des meilleurs, et son incorporation serait un énorme plus pour l'Atlético de Madrid. Il serait immédiatement performant et est capable de tout, donc l'équipe de l'Atlético de Madrid aurait un énorme complément pour pouvoir aspirer à tout cette saison.

Sur le plan émotionnel et sentimental, c'est une autre affaire. Les supporters n'ont pas pardonné Griezmann pour tout ce qui s'est passé autour de son départ, et d'autres choses, dans lesquelles son entourage était impliqué. Ils n'aiment pas la façon dont il est parti, mais le joueur montre que son désir est de retourner dans le club où il a explosé et est devenu un attaquant de classe mondiale. Malgré tout, plus d'un fan est enthousiaste à l'idée de son éventuel retour, et une réconciliation avec les fans est donc possible.

S'il revient, Griezmann bénéficierait de la meilleure sortie possible, mais, surtout, le gagnant de cette opération est Simeone. L'entraîneur argentin retrouverait l'un des joueurs qu'il a le plus contribué à faire grandir dans ses rangs et obtiendrait également un nouvel attaquant de classe mondiale, l'éloignant une fois de plus de l'un de ses grands rivaux, le FC Barcelone. L'Atletico Madrid est peut-être sur le point de faire revenir l'un des meilleurs joueurs de son histoire et seul le temps dira si son retour est le bon ou non.