Griezmann et Dembélé s’excusent pour leur vidéo

Griezmann et Dembélé viennent de s’exprimer sur les réseaux sociaux pour faire leur mea culpa en réaction à la vidéo offensante qui les met en cause.

Pour la première fois depuis l’élimination des Bleus à l’Euro, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont pris la parole. Mais, ce n’était pas pour réagir aux résultats de leur sélection durant le tournoi continental, mais plutôt à la polémique qui les met en cause en ce moment.

Depuis quelques jours une vidéo circule sur les réseaux sociaux et qui date de 2019. On y voit les deux joueurs français dans leur chambre d’hôtel au Japon (durant une tournée de présaison du Barça) et en train de se moquer de techniciens locaux venus réparer leur console. Des mots blessants sont employés par chacun des deux. Dembélé lâche notamment « toutes ces sales gueules », tandis que son compère s’amuse de la langue nippone, avant de demander : « Vous êtes en avance ou vous n'êtes pas en avance, dans votre pays ? »

Evidemment, ces termes ont valu aux intéressés une pluie de critiques sur les réseaux sociaux. Le duo barcelonais a même été taxé de raciste, et la presse japonaise a fortement déploré ce comportement.

Face à ce tollé, Griezmann et Dembélé ont donc choisi de se manifester et donner leur version des faits. A travers des publications séparées, ils ont indiqué ce lundi qu’ils n’avaient nullement l’intention de blesser quiconque et ont assuré être « contre toute forme de discrimination ». Mais, tout en faisant amende honorable, les deux joueurs se sont mis dans la peau des victimes du système et des effets pervers des réseaux sociaux.

Ousmane Dembélé à propos de sa vidéo de 2019 sortie ce week-end, qui fait polémique sur les RS pic.twitter.com/SVbP9kFYtU — Florent Torchut (@FlorentTorchut) July 5, 2021

Le duo se défend d’être raciste

Dembélé a été le premier à prendre la parole en soulignant le caractère « privé » de la vidéo, de même que le contexte. « Cette vidéo aurait pu se dérouler n'importe où sur la planète, j'aurais utilisé les mêmes expressions, a-t-il assuré. Il m'arrive d'utiliser ce genre d'expressions en privé (ndlr, « sales gueules »), avec des amis, et ce peu importe leur origine (…) Je conçois donc que la vidéo ait pu heurter les personnes présentes sur ces images. De ce fait, je leur présente mes plus sincères excuses ».

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

Ce fut ensuite au tour du second protagoniste de réagir à travers le message suivant : « Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais ».

Faute avouée à moitié pardonnée ? Chacun se fera son propre avis sur la question. Et de toute façon seules les personnes ciblées dans cette affaire sont à même d’accepter ou pas les excuses.