Grégory Coupet raconte son départ de Lyon

Grégory Coupet a évoqué sans détours son départ de Lyon, où il était en fin de contrat.

Grégory Coupet a été présenté ce jeudi, à , pour sa prise de fonction au sein du DFCO en tant que nouveau coach des gardiens. Il en a profité pour évoquer son départ de l'OL et ses vérités.

« Je ne demandais pas d’augmentation, ni quoi que ce soit. Je demandais juste si l’aventure continuait ou pas. On ne savait pas me le dire. Je n’ai pas d’amertume car grâce à eux je suis ici et super heureux. Mais je ressens une incompréhension. Déjà, la saison précédente, ils avaient recruté (Ciprian) Tatarusanu sans même m’en parler. La saison qui a suivi, j’étais en alerte, comme vous l’imaginez. J’avais demandé, en janvier-février, ce qu’ils comptaient faire avec mes gardiens et j’en profitais pour glisser accessoirement : »Qu’est-ce qu’on fait, puisque je suis en fin de contrat ?’‘ Je n’avais pas de réponse", a raconté l'ancien portier de l'OL dans des propos relayés par L’Équipe.

« Très sincèrement, je ne sais pas pourquoi je n’avais aucun retour du club, a continué Coupet. On a la discussion avec le lendemain de mon rendez-vous ici, et j’avais donné ma parole. C’était réglé. On a fait un audit plus qu’un rendez-vous. En plus, c’était une visio-conférence. Ça m’a déçu aussi, il n’y a jamais eu moyen de se voir en face-à-face. Je ne sais pas pourquoi…. ». Estimant que cette situation s’apparente à « un manque de considération ».

Coupe a ensuite évoqué sa relation avec le coach lyonnais Rudi Garcia. « On n’avait pas d’atomes crochus. On avait une vision un peu différente de ce qu’est le management, le côté collectif. C’est comme ça. C’est pour ça je pense que je n’ai jamais eu de retour avec lui et de possibilité de parler concrètement de ce qu’il comptait faire, ne serait-ce qu’avec moi, et accessoirement avec tout le groupe d’entraîneurs. C’est comme si c’était un peu opaque. Si l’OL ne pouvait pas me faire confiance, on se quitte bons amis, il n’y a pas de problème… ».