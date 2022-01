Greenwood suspendu par Manchester United

Manchester United a suspendu Mason Greenwood "jusqu'à nouvel ordre" après que des allégations aient été faites contre l'attaquant.

La police a confirmé qu'un homme d'une vingtaine d'années a été arrêté et soupçonné de viol et d'agression. "Mason Greenwood ne retournera pas à l'entraînement et ne jouera pas de match jusqu'à nouvel ordre", a indiqué un communiqué du club dimanche.

Dans une déclaration antérieure, le club mancunien a précisé qu'il était au courant des "allégations" apparues sur les médias sociaux concernant le jeune homme de 20 ans. Un porte-parole de United a déclaré que le club "ne tolère pas la violence, quelle qu'elle soit".

Greenwood fait objet d’une enquête

Le communiqué dans son intégralité se lit comme suit : "Nous sommes conscients des images et des allégations qui circulent sur les médias sociaux. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que les faits n'auront pas été établis. Manchester United ne tolère pas la violence, quelle qu'elle soit."

Un communiqué de la police du Grand Manchester a confirmé qu'un homme d'une vingtaine d'années avait été arrêté pour suspicion de viol et d'agression.

"La police du Grand Manchester a été informée plus tôt dans la journée d'images et de vidéos publiées en ligne sur les médias sociaux par une femme rapportant des incidents de violence physique", peut-on lire dans le communiqué.

"Une enquête a été lancée et, à la suite de ces investigations, nous pouvons confirmer qu'un homme d'une vingtaine d'années a été arrêté pour suspicion de viol et d'agression. Il reste en détention pour interrogatoire. L'enquête se poursuit."