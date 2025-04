Greenwood se paie Drogba : "Un sentiment spécial..."

Lille vs Marseille

Mason Greenwood a partagé ses impressions après avoir égalé le record marseillais de Didier Drogba avec un but contre Brest.

L'ancien joueur de Manchester United a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 4-1 de Marseille face à Brest lors d'un match crucial de Ligue 1 dimanche. Avec ce but, Greenwood a égalé le record du club de la légende phocéenne Didier Drogba, avec 19 buts en championnat pour sa première saison en championnat de France.

Après cette soirée historique au Stade Vélodrome, Greenwood a partagé ses impressions sur sa performance sur Instagram : « Excellente performance collective du début à la fin, une victoire importante et un sentiment toujours spécial de marquer au Vélodrome.»

Greenwood a reçu un compliment indirect de l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi concernant son niveau de jeu. L'entraîneur italien ayant déclaré à DAZN : « Les joueurs sont heureux… avez-vous déjà vu Mason Greenwood travailler comme aujourd'hui ? C'était la première fois. Il faut reconnaître le mérite des joueurs. Parfois, on perd des points à cause d'une mauvaise attitude, mais pas parce qu'ils ne sont pas bons. »

Les géants français seront à nouveau en action le 4 mai alors qu'ils affronteront Lille dans un match crucial de Ligue 1.