OM : Greenwood ferme des bouches

Mason Greenwood était au sommet de sa forme pour Marseille, l'ancien attaquant de Manchester United ayant inscrit un triplé lors d'une victoire 5-0 en pré-saison.

Au cours de la première mi-temps d'un match de pré-saison contre l'Excelsior Maassluis, une équipe néerlandaise de troisième division, Greenwood a marqué son premier but à la 28e minute et a assuré le triplé seulement 11 minutes plus tard. Marseille menait de cinq buts à la pause et le score est resté inchangé jusqu'à la fin du match, l'entraîneur Roberto De Zerbi ayant procédé à onze changements à la mi-temps.

Greenwood semble déjà poursuivre sur sa lancée après sa première saison en Ligue 1, où il a marqué 21 buts en 34 apparitions, la saison la plus prolifique de sa carrière jusqu'à présent. Il a donc été associé à de grands clubs européens tels que l'Atlético Madrid.

Greenwood pourrait jouer un rôle de premier plan dans un documentaire en six parties sur la saison 2024-25 de Marseille, qui sera diffusé sur la chaîne YouTube du club. Dans le dernier épisode, l'attaquant de 23 ans a été la cible d'une violente tirade de l'entraîneur De Zerbi.

Une équipe néerlandaise de division inférieure mise à mal

Greenwood pourrait encore changer d'équipe cet été, avec un retour potentiel en Liga un an après son prêt réussi à Getafe. Mais il pourrait avoir envie de poursuivre ce qu'il a commencé dans le sud de la France, après avoir aidé l'équipe de De Zerbi à se qualifier pour la Ligue des champions, et pourrait avoir Pierre-Emerick Aubameyang comme partenaire en attaque la saison prochaine, l'ancien joueur d'Arsenal ayant apparemment accepté de revenir pour un deuxième passage à Marseille.