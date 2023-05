Greenwood et Pogba, les retrouvailles

La Juventus pourrait offrir à Mason Greenwood, joueur de Manchester United, la possibilité de relancer sa carrière dans le football de haut niveau.

Le Sun rapporte que les géants italiens ont pris contact avec les représentants de Greenwood au sujet de la possibilité d'offrir à l'attaquant un prêt à long terme à Turin.

La Roma et l'AC Milan, rivaux en Serie A, seraient également intéressés par la venue de l'ancien Anglais en Italie. Toutefois, la Juventus pense que la présence dans ses rangs de Paul Pogba, l'ancien coéquipier de Greenwood, sera un facteur décisif dans la conclusion d'un accord.

Greenwood n'a pas joué pour United depuis plus de 15 mois, ayant été exclu de l'équipe après avoir été arrêté puis accusé de tentative de viol, d'agression et de comportement coercitif et contrôlant. Ces accusations ont été abandonnées en février, mais le joueur reste suspendu par le club qui a mené sa propre enquête interne.

Alors que cette procédure est toujours en cours, des sources proches de Greenwood ont rapporté que l'attaquant pense qu'il ne jouera plus jamais pour le club malgré un contrat qui court jusqu'à l'été 2025.

Un transfert en Serie A pourrait s'avérer une bonne solution pour toutes les parties, bien qu'il soit peu probable que le joueur reçoive une indemnité de transfert, un prêt pourrait s'avérer être la voie de sortie la plus probable pour Greenwood.