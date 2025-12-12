Greenwood de retour en Premier League ? L'OM trahi !

Les rumeurs d'un transfert en Liga se sont intensifiées, tandis que des rumeurs l'envoyant à Tottenham Hotspur ou à West Ham United ont suscité des interrogations, compte tenu des circonstances très controversées de son départ d'Old Trafford en 2022.

Les chances de retour de Greenwood en Premier League révélées

Selon TEAMtalk, des sources indiquent qu'un retour de Greenwood en Premier League serait toujours considéré comme « hors de question », malgré son excellent bilan de buteur avec l'OM.

Greenwood n'a que 24 ans et a inscrit 21 buts en Ligue 1 lors de sa première saison dans la compétition, puis 13 autres toutes compétitions confondues cette saison, dont 10 en championnat, ce qui le place actuellement en tête du classement des buteurs.

Marseille occupe actuellement la troisième place de Ligue 1, à quatre points du PSG et à cinq du leader, Lens. Les hommes de Roberto De Zerbi, quant à eux, ont enchaîné deux victoires en Ligue des Champions, totalisant neuf points dans la compétition et se hissant confortablement dans les places qualificatives pour les barrages.

La forme actuelle de Greenwood a suscité l'espoir de le voir franchir un cap, les géants de la Liga, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, étant annoncés comme intéressés par l'ancien pensionnaire du centre de formation de Carrington. Cependant, un retour en Premier League semble peu probable pour l'attaquant.

Selon TEAMtalk, les principaux obstacles à un retour de Greenwood en Angleterre sont son passé controversé à Manchester United et les éventuelles réactions négatives à son arrivée.

Suite aux graves accusations portées contre Greenwood en janvier 2022 et à son arrestation, les supporters ont quasiment unanimement rejeté l'idée d'un retour du jeune attaquant chez les Red Devils, même après l'abandon des charges l'année suivante.

La situation a peu de chances d'évoluer d'ici trois ans, ni même à aucun autre moment de sa carrière. Selon des sources proches de Tottenham et de West Ham, il est peu probable que l'un ou l'autre club intensifie ses efforts pour recruter Greenwood à ce stade. Cependant, certains, comme l'entraîneur De Zerbi, ont pris la défense du joueur.

L'article indique que Greenwood pourrait être amené à se mettre en valeur sur le marché des transferts, et un retour en Liga est envisageable. L'attaquant marseillais a atteint la barre des dix buts lors de son prêt à Getafe, en Liga, en 2023/24, après une pause de près de 18 mois loin des terrains.

Des rumeurs font également état d'une offre de 100 millions d'euros (87 millions de livres sterling / 116 millions de dollars) formulée par la Saudi Pro League pour Greenwood. Manchester United empocherait 50 % des bénéfices réalisés par Marseille sur la vente de son ancien prodige.