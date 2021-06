Greenwood blessé, l'Angleterre privée de son crack à l'Euro 2020

Touché, Mason Greenwood ne sera pas des 26 anglais sélectionnés pour disputer l'Euro 2020, comme l'a annoncé son club de Manchester United ce mardi.

L'attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, s'est retiré de l'équipe d'Angleterre afin de "se remettre complètement d'une blessure". Il renonce donc à l'Euro 2020. Nommé dans l'équipe provisoire de 33 joueurs retenus par Gareth Southgate avant le tournoi qui commence la semaine prochaine, il ne fera donc pas partie des 26.

Ce mardi, Gareth Southgate doit dévoiler la liste définitive des heureux nommés, et le jeune crack n'y figurera pas. Un communiqué publié par son club Manchester United a déclaré que la décision avait été prise pour lui permettre de "se remettre complètement d'une blessure sous-jacente", lui qui est promis à un avenir des plus radieux.

"Mason restera à Manchester United pour récupérer et se préparer"

"L'attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, s'est retiré de l'équipe provisoire d'Angleterre pour l'Euro 2020, afin de se remettre complètement d'une blessure sous-jacente qui l'a également empêché de participer au Championnat d'Europe des moins de 21 ans en mars", précisent les Red Devils, qui ne veulent pas prendre de risques.

"Les apparitions de Mason en club ont été gérées avec soin pour maintenir sa disponibilité tout au long des programmes intensifs de Premier League et d'Europa League 2020-2021. Mais une nouvelle période de tournoi de football ne serait pas bénéfique et Mason restera à Manchester United pour récupérer et se préparer".





Avec le retrait de Mason Greenwood, cela signifie que Gareth Southgate doit prendre une décision sur six autres joueurs qui ne feront pas la coupe finale. La sélection de Greenwood la semaine dernière était sa première dans l'équipe d'Angleterre depuis qu'il a été renvoyé chez lui pour avoir enfreint les règles sanitaires en Islande en septembre dernier.

Plus en forme ces dernières semaines, il se faisait forcément une joie de défendre les couleurs de son pays dans une compétition telle que l'Euro 2020. Il devra donc patienter. Mais l'Angleterre a d'autres atouts dans son sac, surtout offensivement. On pense notamment à Harry Kane, Jadon Sancho, Marcus Rashford ou Mason Mount... Armada.