Jack Grealish a reçu un avertissement de Gareth Southgate, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, après ses célébrations endiablées.

Après avoir remporté la Premier League et la FA Cup, Manchester City a remporté le premier trophée de la Ligue des champions de son histoire à Istanbul, grâce à une victoire 1-0 sur l'Inter. Cette victoire a mis toute l'équipe de Manchester City en ébullition, Grealish prenant la tête des célébrations. Il a été aperçu en train de dominer la parade du bus de City, torse nu, avant d'être recouvert de champagne par Erling Haaland. Bien que le milieu de terrain ait repris son service international pour les prochains matches de qualification européenne contre Malte et la Macédoine du Nord, il semblait épuisé lorsqu'il a posé avec trois doigts levés aux côtés de ses collègues Phil Foden, John Stones, Kalvin Phillips et Kyle Walker.

Southgate, qui surveillait de près ses célébrations, a averti Grealish de maintenir "une ligne" en célébrant le succès.

"Il y a une limite à ne pas franchir. Je me suis entretenu avec les joueurs et nous avons parlé de ce sur quoi nous devions nous concentrer et de ce sur quoi nous avions besoin qu'ils se concentrent", a-t-il déclaré aux journalistes. "Nous avons reconnu ce qu'ils ont vécu et c'est à moi de gérer cela dans les semaines à venir. Quelques-uns de nos joueurs étaient abstinents [lorsque je jouais]. Ce qui est différent, c'est que tout le monde affiche tout. Je n'aurais pas aimé que certaines de mes soirées soient affichées publiquement. Ma génération aurait eu beaucoup plus de problèmes.

Southgate a indiqué qu'il laisserait tous les joueurs de City au repos pour le match contre Malte et qu'il donnerait leur chance aux joueurs qui s'entraînent depuis le début du stage.

"Dans notre tête, nous ne pensions pas à inclure les joueurs de City pour ce match. Nous avons vécu ce scénario trois ou quatre fois ces dernières années avec nos joueurs avant les matches. C'est une grande occasion", a-t-il ajouté. "Beaucoup de nos joueurs ont participé à une semaine d'entraînement complète et nous avons pu travailler sur le plan tactique. Nous devions leur donner le temps d'assimiler tout ce qu'ils avaient à apprendre. Mais le premier point, c'est qu'ils voulaient tous venir pour faire partie du groupe, ce qui est fantastique. La concentration a été bonne.