Grealish énerve Guardiola, ça va trop loin

Pep Guardiola aurait été parfois « furieux » de la mauvaise forme de Jack Grealish au cours de la saison 2023-24.

Grealish a connu une saison difficile avec Manchester City en raison de blessures, d'une baisse de forme et d'un cambriolage traumatisant à son domicile qui a laissé le milieu de terrain « dévasté ». L'international anglais a même laissé son manager « frustré, parfois furieux » au cours de la campagne actuelle en raison de ses performances, selon The Athletic. Pourtant, Guardiola apprécie toujours ce que Grealish peut offrir à son équipe et a appelé le joueur de 28 ans à retrouver son meilleur niveau avant la nouvelle campagne.

La saison difficile du milieu de terrain a suscité l'intérêt de Tottenham et du Bayern Munich, bien que le rapport ajoute que des sources proches de Grealish ont déclaré qu'il n'y avait « aucune chance » de quitter Manchester City lors de la fenêtre de transfert de l'été. Guardiola a admis que Grealish avait eu des difficultés cette saison, mais il a soutenu le milieu de terrain pour qu'il revienne à son meilleur niveau la saison prochaine.

Grealish a déclaré le mois dernier qu'il était impatient de rendre la pareille à Guardiola par ses performances sur le terrain. Il a déclaré : « La saison a été difficile pour moi personnellement, après les hauts de l'année dernière. J'ai beaucoup parlé au manager et il a été très bon avec moi. Je lui dois une fière chandelle et je veux lui rendre la pareille avec mes performances et celles de l'équipe ».

Grealish a été inclus dans l'équipe provisoire de l'Angleterre pour l'Euro 2024, à la grande consternation de nombreux supporters, et espère être dans l'avion pour l'Allemagne. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il soit inclus dans le groupe après avoir débuté seulement 10 matchs de Premier League avec City la saison dernière. Gareth Southgate dispose d'un grand nombre d'autres options et doit prendre des décisions importantes concernant son équipe finale.