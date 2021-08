Grealish : "De Bruyne est le meilleur du monde derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi"

Le milieu de terrain est ravi d'apprendre de ses nouveaux coéquipiers après avoir être devenu le joueur britannique le plus cher de l'histoire.

La nouvelle recrue de Manchester City, Jack Grealish, a salué Kevin De Bruyne comme le meilleur joueur du monde derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les champions de Premier League ont annoncé jeudi la signature de l'international anglais d'Aston Villa contre 117 millions d'euros, battant le record du plus grand transfert de l'histoire du football anglais. Grealish se dit ravi de commencer à concourir aux côtés de l'un de ses joueurs préférés, admettant qu'il a modelé une partie de son jeu sur celui de la star belge De Bruyne.

"J'ai parlé de lui plusieurs fois. J'ai toujours dit qu'à part Ronaldo et Messi, je pense qu'il est le meilleur au monde", a déclaré Grealish lors de sa première interview en tant que joueur de Manchester City. "Je pense qu'il a absolument tout. C'est un autre joueur pour lequel je ne pense pas que les gens lui attribuent le mérite grâce à sa vitesse. Il a une bonne frappe de balle, sa dernière passe est évidemment incroyable".

"C'est quelque chose qui, au cours de la saison avant d'avoir obtenu six passes décisives et je me suis assis avec le manager et je regardais des clips de Kevin De Bruyne quand j'étais à Villa. J'ai dit que c'est ce que je veux faire, je veux que ma dernière passe soit comme la sienne et c'est quelque chose sur lequel je me suis entraîné. Puis, la saison dernière, j'ai fini par obtenir 10 passes décisives en 25 ou 26 matchs, ce qui est une bonne statistique", a ajouté l'international anglais.

"C'est sur quoi je me suis basé, la façon dont il joue et la façon dont il trouve toujours la dernière balle parfaite. Je n'ai jamais joué à ses côtés, j'ai joué contre lui plusieurs fois, j'ai eu son maillot, mais c'est celui avec qui j'ai hâte de jouer", a conclu Jack Grealish au sujet du Belge. Son arrivée à City va également lui permettre de retrouver son coéquipier anglais Phil Foden et il a fait l'éloge du joueur de 21 ans : "Il est incroyable. Je ne pense pas qu'il faille le dire à qui que ce soit", a déclaré Grealish.

Jouer pour Guardiola et jouer la Ligue des champions, deux facteurs majeurs dans la décision de Grealish

"Tout le monde sait à quel point il est bon. Il a la meilleure première touche que j'aie jamais vue, que le ballon sorte du ciel ou qu'il revienne en lui, il est tellement fluide dans sa façon de dribbler avec le ballon Il est en fait beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. Quand nous sommes avec l'Angleterre, je m'entends si bien avec lui. Il me fait rire, il est comme mon petit frère ! Nous nous entendons si bien en Angleterre et j'ai hâte de jouer avec lui régulièrement, semaine après semaine, semaine", a ajouté le milieu de terrain.

"J'ai l'impression que parfois, lorsque vous avez une connexion avec quelqu'un en dehors du terrain, vous pouvez également la transférer sur le terrain. C'est ce que Phil et moi faisions à l'entraînement quand nous étions avec l'Angleterre et j'ai hâte de fais ça ici", a conclu Grealish. Le joueur de 25 ans se dit prêt à se battre pour sa place dans le onze de départ de Pep Guardiola malgré le talent qui l'entoure et est convaincu que son style de jeu fera de lui un bon candidat.

"C'est ce dont vous avez besoin. C'est quelque chose dont je m'épanouis et je pense que tout le monde doit rester sur ses gardes pour la compétition pour les places", a-t-il déclaré. "Il y a tellement de talent ici et j'ai hâte d'y entrer et de parler avec ces gars-là. Je pense toujours que je suis jeune, je n'ai que 25 ans, donc je peux encore apprendre de tous ces gens. J'ai hâte de faire ça, de jouer et de m'entraîner avec eux et juste d'être avec et autour d'eux. Vous pouvez apprendre de ces gens et j'ai hâte de commencer et de commencer à jouer".

Il a déclaré à propos de Guardiola: "Quand je suis venu ici ce matin, j'ai eu une longue discussion avec [Pep] sur les postes et des trucs comme ça, tout le football. C'était une discussion tellement positive et montre pourquoi je veux jouer sous ses ordres. Je n'ai entendu que de bons mots à son sujet de la part des gars d'Angleterre. J'ai hâte de commencer vraiment. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je voulais venir comme nous venons de le mentionner, jouer pour gagner des trophées. Jouer en Ligue des champions était une chose énorme pour moi, je ne l'ai pas encore fait. Quand je suis assis là un mardi ou un mercredi soir l'année dernière, c'était exactement ce que je voulais faire. Pouvoir le faire avec ce club va être un rêve".