Le Bayern tremble pour Alphonso Davies

Le jeune latéral canadien Alphonso Davies a contracté une blessure assez sérieuse, ce samedi lors du match du Bayern contre l'Eintracht.

Le tremble pour Alphonso Davies après que la star canadienne ait été immobilisée dès les premières minutes de la rencontre de contre l' ce samedi.

Davies a semble-t-il été touché à la cheville, alors qu'il courait sans le ballon et sans avoir eu le moindre contact avec un adversaire. L'arrière gauche de 19 ans a été remplacé par Lucas Hernandez à la troisième minute et pour se faire sortir du terrain, en se faisant aider par le staff médial munichois.

Les champions d' doivent maintenant croiser les doigts pour que l'international canadien n'ait rien de grave. À court terme du moins, la blessure de Davies n'a pas semblé perturber l'élan du Bayern vu que Robert Lewandowski a ouvert le score en 10 minutes. Cependant, avec des matches importants qui se profilent dans les semaines à venir, les Bavarois seraient sérieusement pénalisés s'ils venaient à composer sans leur prometteur arrière latéral.

Davies avait disputé tous les matches du Bayern cette saison, à l'exception du premier match en championnat contre Schalke. Il espérait confirmer une superbe campagne précédente où il s'est révélé aux yeux du monde en devenant un élément clé de l'équipe de Flick, contribuant à la conquête du triplé avec 3 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Récemment et bien que Flick ait admis que sa forme avait légèrement baissé dans la nouvelle campagne, Davies sait qu'il a le soutien total de son entraîneur. "C'est un bon mentor et il parle à ses joueurs, en particulier à ses jeunes joueurs", a déclaré Davies à la chaîne officielle de la . "Il veut que tout le monde s'épanouisse dans ce club. C'est un gars terre-à-terre et il a été joueur à son époque, donc il sait ce que nous traversons et combien il est difficile de jouer à ce jeu, surtout avec le calendrier que nous avons en ce moment. Nous jouons tous les trois jours et ce n'est pas facile. C'est vraiment une bénédiction qu'il soit là pour tous les joueurs."