Grâce à Payet et Radonjic, l'OM domine Saint-Étienne (2-1) et remporte les EA Ligue 1 Games

L'équipe phocéenne repart des États-Unis avec un trophée mais perd Luiz Gustavo, sorti sur blessure après une blessure à la cheville.

Pour le symbole avant tout, l' a décroché dans la nuit de dimanche à lundi le premier trophée des EA Games à l'Audi Field de Washington. Les Phocéens sont venus à bout de Saint-Étienne (2-1) dans la chaleur américaine encore très présente au coup d'envoi.

Payet une nouvelle fois décisif

André Villas-Boas a pu compter une nouvelle fois sur Dimitri Payet pour faire la différence. Déjà double buteur en demi-finale contre , le numéro 10 phocéen a ouvert le score à la 12e minute de jeu. Cependant, les Verts allaient bien réagir avec l'égalisation d'Arnaud Nordin cinq minutes après.

Il a fallu attendre la seconde période pour voir l'OM s'envoler définitivement dans cette rencontre avec le but en puissance de Nemanja Radonjic, bien inspiré face à Stéphane Ruffier. L'attaquant serbe, peu en vue lors de sa première saison en , a marqué des points aux États-Unis.

Un but exceptionnel signé Nemanja Radonjić qui offre les #EALigue1Games à l'OM



Retrouvez le résumé complet d'#OMASSE https://t.co/GZsRkNiIGw#OMUSTOUR pic.twitter.com/UUbb4ea0F4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2019

Même si le trophée est au rendez-vous, les sentiments étaient contrastés pour le groupe marseillais puisque Luiz Gustavo, touché à la cheville après un tacle de Zaydou Youssouf, a dû laisser ses partenaires dès la demi-heure de jeu.

"Il souffre d'une entorse, et cela ne me plaît pas, constatait Villas-Boas. On va faire des examens demain (ce lundi). C'est un coup dur, mais on a la chance d'avoir encore un peu de temps avant la reprise du championnat."