Maxime Gonalons dément la rumeur Dijon

Maxime Gonalons, actuellement prêté par l'AS Rome au Grenade CF, dément être en contact avec le Dijon FCO.

Maxime Gonalons est catégorique : il n'est pas entré en contact avec le DFCO pour un éventuel transfert au cours du marché estival.

"Je ne sais pas d'où est sortie cette information. Mon agent m'a téléphoné. Il n'y a pas eu de contact à ce jour", a déclaré ce jeudi au micro beIN Sports l'ancien joueur de , actuellement prêté par l'AS Rome à Grenade, en .

"Aujourd'hui, j'appartiens toujours à la Roma. J'ai toujours deux clauses dans mon contrat avec Grenade qui ne sont pas encore validées (...) J'ai vraiment envie de terminer cette saison ici. On a vécu quelque chose d'incroyable avant le virus. On était à deux doigts d'aller en finale de la Copa del Rey et on est neuvième, juste derrière les gros", a ajouté Gonalons.