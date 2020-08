Gomez : "Liverpool a plus faim que jamais pour défendre son titre de Premier League"

L'international anglais a déclaré que les Reds seraient "prêts" à se battre à nouveau pour le titre lorsque la nouvelle saison débutera.

Joe Gomez a insisté sur le fait que est "plus affamé que jamais" pour défendre son titre de . La forme de Liverpool n'est pas bonne depuis qu'ils ont été couronnés champions d' pour la première fois en 30 ans le 25 juin. Les hommes de Jürgen Klopp ont perdu 4-0 à la semaine suivant leur couronnement, et ont également été battus par et tenu en échec par dans les dernières semaines de la saison.

En conséquence, les Reds ont raté de peu le record du nombre de points le plus élevé de tous les temps, avec des suggestions selon lesquelles le niveau de motivation a chuté après le titre. Arsenal a de nouveau battu Liverpool lors de la finale du Community Shield ce samedi, condamnant l'équipe de Jürgen Klopp à une deuxième défaite successive aux tirs au but lors de l'événement phare à Wembley. Joe Gomez reconnaît le fait que Liverpool n'a pas été à son meilleur niveau depuis le retour du confinement.

Néanmoins, l'international anglais promet que son équipe sera "prête" lorsque la campagne 2020-21 débutera le 12 septembre, face à nouvellement promu lors d'un choc à Anfield : "De toute évidence, c'était une courte pause, puis nous avons eu le redémarrage, puis la période pendant laquelle nous nous sommes arrêtés pendant quelques semaines et c'est tout", a déclaré le défenseur sur le site officiel de Liverpool.

Plus d'équipes

"Être prêts lorsque la saison commence"

L'article continue ci-dessous

"Mais je pense que plus que tout, l'entraîneur nous inculque que c’est une bataille mentale plus que physique la moitié du temps, donc nous serons prêts et nous avons une équipe pleine de qualité à faire tourner en cas de besoin. L'essentiel est que mentalement nous sommes prêts à partir, et je pense que tout le monde a plus faim que jamais", a ajouté le défenseur de Liverpool. Joe Gomez a été invité à évaluer la performance des Reds contre Arsenal ce week-end.

"Nous avons créé quelques occasions. Évidemment, nous nous sommes appuyés sur cette étincelle et Mo Salah et Taki Minamino l'ont fourni. Il y a des points positifs à prendre, ainsi que des choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Ce qui est positif, c'est que nous nous sommes évidemment tous séparés pour la trêve, mais certains resteront à Melwood et travailleront pendant cette courte période avant de revenir pour le début de la saison pour corriger ces petits détails et, espérons-le, être prêts lorsque le la saison commence", a analysé l'international anglais.

Joe Gomez a évoqué l'importance de la profondeur de l'équipe alors que Liverpool continue de rechercher à remporter toutes les compétitions possibles : "La qualité qui sort du banc a montré que le manager a la possibilité de faire des changements tactiques et ils ont apporté une véritable étincelle lumineuse dans le jeu. Cela va être très important pour nous cette année. Nous avons toujours eu une équipe aussi forte, mais je pense que maintenant plus que jamais et j'espère que nous pouvons l'utiliser et je pense que tout le monde jouera son rôle".