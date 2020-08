Arsenal-Liverpool (1-1, 5-4 t.a.b) - Le Community Shield pour les Gunners, qui succèdent à City

Grâce à sa victoire face à Liverpool (1-1, 5-4 t.a.b) ce samedi, Arsenal succède à Manchester City au palmarès du Community Shield.

La loterie des penaltys aura une nouvelle fois eu raison de ce Community Shield, avec une victoire d’ face à (1-1, 5-4 t.a.b) ce samedi à Wembley. Les Gunners succèdent à , qui l’avait emporté face à Liverpool l’an dernier, avec exactement le même scénario (1-1, 5-4 t.a.b).

Van Dijk a cru faire mouche

Les pronostics étaient en faveur des hommes de Jürgen Klopp, et ces derniers ont parfaitement assumé leur statut de favoris avec un but rapide de Van Dijk… refusé pour une position de hors-jeu. Un simple retardement de l’échéance ? Tout le contraire. Cinq minutes plus tard, Aubameyang a donné l’avantage aux Gunners d’une superbe frappe enroulée (12e) !

Les hommes de Mikel Arteta, dont l’influence se ressent de plus en plus, ont tenté d’enfoncer le clou dans la foulée, mais Alisson a d’abord dégoûté Nketiah, et les Gunners ont ensuite manqué de réalisme devant la cage. Les Reds auraient également pu faire mouche par l’intermédiaire de Mané. Au final, ces derniers sont rentrés au vestiaire menés…

Minamino en sauveur

Mais au retour des vestiaires, la physionomie du match a clairement changé. Touchés dans leur orgueil, les champions d’ ont enclenché la seconde vitesse, tandis que Klopp a remanié ses troupes. Exit Firmino, Milner, et Williams, entrées de Jones, Keita et Minamino.

En jambes, le Japonais a presque logiquement trouvé la faille sur une action confuse, validée par le VAR (73e) ! Un énorme coup sur la tête des Londoniens, qui auraient pu en prendre un autre dans la foulée, mais Martinez a sauvé son camp devant Mané. 1-1 après le temps additionnel : place à la séance de tirs au but !

La barre de Brewster

À ce petit jeu, les hommes d’Arteta l’ont emporté suite à un raté de Brewster, qui a touché la barre transversale ! Derrière, Aubameyang, encore et toujours lui, n’a pas tremblé pour offrir ce Community Shield à Arsenal, qui enchaîne avec un nouveau trophée après la Cup !