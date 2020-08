Giuly croit au sacre du PSG en Ligue des Champions

L’ancien milieu parisien, Ludovic Giuly, est certain que le club de la capitale peut aller chercher cette saison son 1er titre européen.

Le PSG n’est plus qu’à deux matches du premier triomphe continental de son histoire, suite à sa victoire renversante contre l’Atalanta Bergame mercredi soir. L’équipe francilienne se rapproche de son rêve, et beaucoup la voient parvenir à ses fins après avoir si longtemps échoué par le passé. C’est le cas entre autres de Ludovic Giuly.

« Bien sûr que le PSG a très largement les moyens d'aller en finale. Paris peut gagner mais il ne faut pas le dire, a confié l’ancien international français dans un entretien au Parisien. Après, si je prends du recul, j'ai l'impression que le tapis rouge est déjà déroulé pour Paris. Il n'y a plus qu'une marche à franchir pour marcher dessus. Et en cas de finale, tout, absolument tout, pourra arriver.

« Tout semble réussir au PSG »

Giuly a joué à Paris entre 2008 et 2011. Il a aussi conquis la Coupe aux grandes oreilles en 2006 avec le Barça. Et, il faisait partie de la dernière équipe française à avoir disputé une finale de l’épreuve reine du continent. Il est donc bien placé pour évoquer les atouts nécessaires pour aller chercher la couronne tant convoitée. Pour lui, le danger serait de se croire arrivés avant l’heure. « (Il ne faut pas) croire justement que c'est déjà écrit et que tout va bien aller, a-t-il prévenu. Si les joueurs se disent que le sort les a choisis, cela va être compliqué. Pour moi, la vraie leçon c'est que l'équipe a raison de ne jamais renoncer. Pas qu'elle a déjà gagné. »

La différence avec les années précédentes c’est que les matches couperets se jouent désormais sur une seule rencontre. En se basant notamment sur ce qu’il a vu mercredi, Giuly est certain que cela favorise la bande à Tuchel : « Si on est honnête, on peut penser que tout réussit à Paris. La formule sur un seul match est parfaite pour le PSG comme pour d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier. Paris a du mal parfois à calculer ou gérer sur deux matchs. Sur un seul, elle se lâche mieux. Et le tirage au sort est plus qu'abordable. Mais attention à l'excès. »