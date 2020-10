Chelsea : Giroud s'exprime sur un retour en France

Le buteur de Chelsea Olivier Giroud explique pourquoi il ne privilégie pas un retour en France.

L'Italien la ou une nouvelle éxpérience au plus haut niveau dans les prochaines, années, Olivier Giroud ne s'interdit rien. Sauf un évenbtuel retour en .

"Honnêtement, un retour en France n’est pas ma priorité. Ce n’est pas mon choix de carrière prioritaire. Je n’exclus rien, mais si je dois changer de cap, je suis plutôt porté aujourd’hui sur une aventure nouvelle, sur un championnat étranger", a confié l'international français dans un entretien accordé à RMC.

La MLS ou la pourraient s'avérer intéressants dans le futur pour l'ancien joueur d' .

Plus d'équipes

"J’espère jouer au plus haut niveau deux ou trois ans encore si mon corps me le permet. Après, je ne me suis jamais caché d’un intérêt pour un éventuel défi aux Etats-Unis. Ça a été d’actualité il y a quelques mois, mais c’était beaucoup trop tôt. J’y réfléchirai. J’ai aussi été proche de signer en , je sais que les Italiens aiment bien les joueurs d’expérience… Je ne me refuse rien. Ça sera surtout une question d’opportunités à l’instant T."