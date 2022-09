Giroud, l’éternel revenant

Olivier Giroud vient de nouveau d’être convoqué en équipe de France. Le chevronné avant-centre a toujours l’art de rebondir.

Karim Benzema étant indisponible, Didier Deschamps était contraint de rappeler un attaquant de pointe à sa place en vue des deux prochains matches de Ligue des Nations. Et c’est presque logiquement qu’il s’est tourné vers l’inusable Olivier Giroud. L’attaquant de l’AC Milan fait son come-back après avoir été absent de la liste de juin.

Giroud ne baisse jamais les bras

A une période où beaucoup d’internationaux français connaissent des difficultés, le natif de Chambéry traverse une période faste en ce moment. Avec son équipe milanaise, il réalise un début de saison très séduisant. Il a marqué quatre buts en huit matches joués, dont le dernier mercredi soir lors du match de Ligue des Champions contre le Dinamo Zagreb (3-1).

Deschamps ne pouvait pas ignorer la résurgence de son ancien taulier, d’autant plus que celle-ci intervient à un moment où Wissam Ben Yedder, l’autre « 9 » des Bleus, se retrouve en mauvaise posture à l’AS Monaco.

A 35 ans, et alors que certains l’avaient très vite enterré, Giroud va donc retrouver Clairefontaine. Et il le fait à un moment crucial, puisqu’il s’agit du dernier rassemblement avant la Coupe du Monde au Qatar. La vérité d’un jour n’est certes pas toujours celle du lendemain, mais on peut imaginer que s’il réalise de bonnes prestations lors de ces deux matches qui se profilent, l’ancien montpélliérain aurait de bonnes chances d’accrocher le wagon pour le tournoi planétaire.

La chasse au record d’Henry est relancée

Ça serait au final tout sauf une surprise de la part d’un joueur qui s’est toujours fait remarquer par sa résilience. Avec le statut qui est le sien, il aurait pu prendre ombrage d’une éviction, mais cela n’a pas été son cas. Il s’est réfugié dans le travail et n’a jamais baissé les bras. Et c’est finalement l’histoire de sa carrière que de revenir constamment au-devant de la scène et par la grande porte.

11 ans, 112 capes honorés et un titre de champion du monde avec les Bleus n’ont pas suffi pour faire de Giroud un élément indiscutable avec la sélection de son pays. Mais sa trace avec l’équipe de France est indéfectible et les 48 buts inscrits sur la scène internationale en sont le parfait symbole. Encore trois réalisations de plus et il égalera le grand Thierry Henry comme meilleur buteur français. Il sera alors impossible de contester son héritage.