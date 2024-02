Giroud et Benzema, gênantes retrouvailles

Alors qu’il espère poursuivre son odyssée lombarde, les dirigeants milanais semblent avoir d’autres plans en tête pour Olivier Giroud.

A quatre petits mois de la fin de son bail milanais avec le Milan AC, Olivier Giroud n'a aucune certitude. Dans une forme étincelante avec 11 buts et 8 passes décisives, le natif de Chambéry est dans le flou quant à une éventuelle prolongation.

« Je ne sais pas encore ce qu’il se passera. Mais je sais que je me sens bien ici et que j’ai fait de grandes choses ici. C’est une vraie histoire d’amour. Nous n’avons pas encore parlé de prolongation, on verra et on décidera », a-t-il récemment glissé au sujet de son futur, n s'interdisant pas un départ : « Il y a aussi d’autres pays, il y aura plus d’opportunités en fin de saison et je prendrai ma décision en tant que footballeur et père de famille. »

Haller ciblé par Milan

L’agent italien Vincenzo Morabito, qui collabore avec Giroud, a de son côté révélé que l’ancien Gunner avait été approché par l’Arabie Saoudite l’été dernier et que s’il a repoussé ces propositions, la donne pourrait changer dans le futur cependant. « Il se sent bien à Milan, mais il doit aussi penser à sa famille. Il a refusé de l’argent d’Arabie saoudite car il n’est pas trop intéressé par l’argent et parce qu’il a un bon contrat à Milan, mais je pense qu’il faut attendre. En attendant, il donnera tout pour Milan », a-t-il indiqué au micro d'une radio transalpine.

Selon une indiscrétion signée du journaliste Carmello Dimitri, les Rossoneri s’activent pour trouver un héritier à Girroud et auraient fait de Sébastien Haller, le héros de la dernière Coupe d’Afrique des Nations remportée par la Côte d’Ivoire, leur priorité. En cas de départ de Giroud en Arabie saoudite lors du prochain mercato estival, le Français pourrait y retrouver son compatriote Karim Benzema. De quoi relancer de plus belle le débat entre le karting et la Formule 1...