Giovane Elber sur Robert Lewandowski : "Il est le meilleur joueur au monde aujourd'hui"

Giovane Elber, l'ancien goleador du Bayern Munich, a tenu des propos dithyrambiques envers son successeur chez les Bavarois, Robert Lewandowski.

L'attaquant vedette du , Robert Lewandowski, est devenu le meilleur footballeur du monde la saison dernière. Du moins, c'est ce que pense Giovane Elber, son prédécesseur à la pointe de l'attaque du Bayern. "Il était le meilleur joueur du monde en 2019/2020", a déclaré le Brésilien au Stuttgarter Zeitung et au Stuttgarter Nachrichten: "Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Neymar, ni Mbappé n'ont été capable de le suivre (son rythme)."

Et rien n'a changé dans la saison en cours. Lewandowski n'est "pas satisfait de ce qu'il a déjà gagné. C'est exactement ce que vous apprenez au FC Bayern: que vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers et quand vous avez atteint un objectif; alors la prochaine saison ça repart de zéro et les anciens accomplissements ne comptent plus. "

Cinq titres de club, deux récompenses individuelles: la saison exceptionnelle de Robert Lewandowski

Lewandowski a remporté cinq titres avec le Bayern la saison dernière, a été le meilleur buteur et a également nommé footballeur de l'année en et en Europe. Le Polonais fait également partie des onze candidats à l'élection du titre du footballeur mondial de l'année. Une récompense qui sera décernée le 17 décembre prochain à l'occasion de la cérémonie The Best. Il n'y a que le Ballon d'Or qui lui a échappé en 2020, mais c'est parce que l'édition de cette année pour le prix en question a été annulée à la cause de la pandémie de coronavirus.

Cette saison, "Lewy" confirme le bon rendement de l'exercice écoulé. Cette semaine, le Polonais est notamment devenu le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions en scorant lors du succès face à en Ligue des Champions. Seul Lionel Messi et Cristiano Ronaldo le devancent désormais dans ce classement.

Rien de surprenant pour celui qui a inscrit 40 réalisations en club rien que sur la seule année 2020. Et sur les 14 dernières sorties avec les champions d’Allemagne, il en est à 9 pions. Ce samedi, il fut d'ailleurs auteur du but de la victoire sur la pelouse de . De quoi donner raison à ceux qui le classent parmi les meilleurs joueurs du circuit en ce moment.

Pour rappel, Elber, lui, a connu un passage réussi au Bayern de 1997 à 2003 et a également été le meilleur buteur de la à l'occasion de sa dernière saison. C'était avant son départ pour l'Olympique Lyonnais.