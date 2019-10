Gilles Grimandi quitte l’OGC Nice

Gilles Grimandi vient de quitter son poste de directeur technique de l’OGC Nice.

Seulement sept mois après s’être installé au club, Gilles Grimandi est déjà contraint de faire ses valises. Avec le retour de l’ancienne direction aux commandes, l’ex-superviseur d’ ne fait plus partie des éléments sur lesquels on compte.

Grimandi occupait la fonction du directeur technique du club. Il a été embauché à Nice par le désormais ex-président Gauthier Ganaye.

Sur son site officiel, Nice a fait savoir que cette décision a été prise d’un commun accord entre les deux parties. « Nous lui souhaitons la meilleure des continuations », a ajouté le club azuréen.

Pour rappel, durant tout le mercato estival, Grimandi avait les pieds et poings liés à cause du processus du rachat du club qui s’est trop éternisé. Nice a dû attendre la fin du mois d’aout pour s’activer dans ce domaine, et les directives sont venues de la nouvelle direction. Qui est aussi l’ancienne puisque Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier ont repris les postes qu’ils occupaient avant le mois de janvier dernier.