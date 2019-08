Giggs : "Pogba ? Traitez-le aussi durement que Ronaldo"

La légende des Diables Rouges estime qu'il y a besoin de muscler le jeu avec le Français pour l'amener à se donner à fond pour MU.

Le mercato anglais est bouclé mais l'avenir de Paul Pogba à demeure toujours aussi incertain. Une situation qui inquiète les fans de l'équipe et aussi des anciennes icônes du club. Ryan Giggs, par exemple, suspecte un investissement moindre de la part du champion du monde tant qu'il peut avoir la tête ailleurs. Et il a même sa propre idée pour régler ce problème et faire en sorte que "La Pioche" rentre dans le rang.

À lire aussi : Le Top 20 des transferts les plus importants en Premier League

Pogba fait donc toujours partie de l'effectif mancunien et Giggs pense qu'un traitement rugueux à l'entrainement, similaire à celui infligé par le passé à Cristiano Ronaldo, peut provoquer un déclic chez l'international tricolore. Dans un entretien accordé à l'Evening Standard, il a affirmé : "Donnez-lui des coups de pied à l'entraînement. Mais bon, cela n'existe plus de nos jours. Cela s'est perdu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner un coup de pied à tout le monde. Mais c’est ainsi que Ronaldo s’est amélioré".

Le Gallois se remémore notamment de l'enfer qu'a fait vivre Paul Scholes à la star portugaise, qui se trouvait alors au tout début de sa carrière. "Scholesy lui donnait des coups de pied s'il multipliait les touches de balle. Subitement, il (Ronaldo) s'est dit qu'il ne pouvait plus continuer à dribbler, sinon il allait être dégagé".

Giggs cite aussi comme exemple Vincent Kompany, l'ancien capitaine de City : "J'ai lu une interview de lui dernièrement. Et il est un peu vieille école aussi. On lui a demandé comment ils se sont préparés à ce dernier match face à et il a répondu: "Parfois, je devais donner un coup de pied à un joueur! Je me disais que c'est ce qui manquait à City"".

L'article continue ci-dessous

Relancé sur le cas Pogba et le fait que ce dernier soit encore à Old Trafford alors que le Real Madrid ne cesse de lui faire les yeux doux, Giggs a ajouté: "Je pense que les supporters sont divisés. Certains disent 'laissez-le partir', et d'autres reconnaissent la qualité qu'il a et que s'il part, il laissera un grand vide."

Pour conclure, l'actuel sélectionneur du met en avant le rôle important que peut avoir son ancien coéquipier, Ole Gunnar Solskjaer, pour remobiliser la star des Diables Rouges. "Si vous vous débarrassez de tous les joueurs et que vous n'avez pas la qualité pour les remplacer, vous vous retrouvez dnas une situation difficile, a-t-il jugé. C'est donc un travail compliqué pour Ole. Savoir gérer ça et trouver l'équilibre. Cristiano Ronaldo n'a-t-il pas dit une année qu'il voulait s'en aller et a ensuite fait une saison supplémentaire. Je ne sais pas si c'est ce que va se produire avec Pogba." Le Norvégien l'aurait déjà pris au mot puisqu'il vient d'exprimer tout le bien qu'il pense du Français, en rappelant qu'il compte sur lui pour la campagne à venir.