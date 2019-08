Manchester United, Pogba prêt à forcer son départ au Real Madrid ?

Déterminé à rejoindre le Real Madrid, le milieu de terrain français aurait fait en sorte de manquer le match face à l'AC Milan pour forcer son départ.

Statut quo dans le dossier Paul Pogba. Annoncé avec insistance sur le départ de depuis le début de l'été notamment en direction du où Zinedine Zidane en a fait une de ses priorités, l'international français est toujours bel et bien un joueur des Red Devils. Les Merengue qui ont multiplié les recrues et rapidement boucler plusieurs dossiers piétinent en ce qui concerne l'arrivée du champion du monde 2018.

Certes, le marché des transferts n'est pas encore terminé, mais il reste moins d'une semaine en et le Real Madrid va donc devoir passer la vitesse supérieure pour récupérer Paul Pogba cet été. Manchester United demanderait environ 180 millions d'euros pour Paul Pogba et n'a toujours pas recruté son remplaçant. L'international français pourrait donc très bien être contraint de rester, d'autant plus qu'après le 8 août, les Red Devils ne pourront plus acheter le successeur du Français.

Une blessure au dos qui interpelle

Dans le dossier Paul Pogba, Manchester United est confronté à un nouveau problème. Alors qu'il devait être présent et jouer la rencontre d'International Champions Cup contre l' à Cardiff, le champion du monde 2018 ne sera finalement pas de la partie. Victime de douleurs au dos après un entraînement à Oslo (Norvège), Paul Pogba n’a pas pris part au déplacement des siens vers la capitale galloise, avance le Daily Mail ce samedi.

Une absence qui aurait interpellé ses coéquipiers et qui relancerait la question d’un départ imminent du milieu de l'équipe de , alors que son agent Mino Raiola, avait plus tôt confirmé les envies d’ailleurs de l’ancien joueur de la , tout comme son ancien coéquipier, Zlatan Ibrahimovic, lui aussi membre de l'écurie Raiola. Romelu Lukaku, lui aussi en instance de départ, vers l’ , n’a pas non plus été convoqué pour cette rencontre.

Le temps est compté pour Paul Pogba. S'il n'est pas partie avant le 8 août, le Français pourra certes encore être vendu puisque le mercato en sera encore ouvert, mais il sera peu probable de voir Manchester United le céder sans pouvoir se renforcer de son côté. Désormais, reste à savoir jusqu'où Paul Pogba sera prêt à aller pour faire en sorte de parvenir à ses fins et de rejoindre Zinedine Zidane à la Casa Blanca.