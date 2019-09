Getafe-Barça 0-2, le Barça s'impose grâce à Suarez et Firpo

Le Barça se rendait à Madrid pour y défier Getafe pour la 7e journée de Liga, s'imposant notamment grâce à Suarez.

Le premier but du Barça n'est pas une succession de passes courtes comme on peut souvent s'y attendre avec le club catalan. Ni tiki, ni taka, il s'agit d'un long dégagement du portier blaugrana Ter Stegen, qui, en sortant de sa surface pour devancer Angel Rodriguez, se transforme en passeur décisif pour Luis Suarez. El Pistolero lobe ensuite trompe David Soria pour le 1-0, le tout, juste avant la fin d'une première période riche en émotions et en opportunités des deux côtés du pré.

Le Barça le sait et Ernesto Valverde l'a certainement rappelé à ses hommes : Il fallait prendre de l'avance en seconde période. Sur une frappe puissante dans l'axe de Carles Perez Sayol, David Soria se couche mais relâche le cuir. Et le salut viendra de la recrue estivale Firpo Junior qui marque du droit le but du 2-0.

Dans une seconde période hachée par les fautes et sanctionnée par plusieurs coups de sifflets, le Barça s'offre encore plusieurs opportunités.Servis dans la profondeur à gauche dans la surface, Carles Perez Sayol croise trop sa tentative à 20 minutes du terme.

Luis Suarez manquera une opportunité de marquer le but du 3-0 en fin de rencontre alors que de son côté, manquera de réduire le score par Angel Rodriguez de la tête à 5 minutes du terme. Mais le score ne bougera plus. 0-2, Barcelone se rassure en s'imposant dans la banlieue de Madrid.