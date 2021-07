Gerrard répond aux rumeurs d'un retour à Liverpool

La légende de Liverpool ne cache pas son envie de retour à Anfield, mais il exclut cette possibilité dans l'immédiat.

Steven Gerrard continue d'affirmer qu'un retour à Liverpool ne fait pas partie de ses plans futurs immédiats, la légende des Reds étant pleinement engagée dans sa mission chez les championss écossais des Rangers.

L'ancien capitaine anglais continue d'être annoncé comme potentiel successeur de Jurgen Klopp, surtout que son contrat à Glasgow coïncide avec celui de l'Allemand à Anfield. Les deux hommes étant liés par des termes jusqu'en 2024. Le Scouser est donc prédestiné à retrouver un environnement familier, mais il n'y pense pas pour le moment.

Interrogé à nouveau sur les rumeurs d'un come-back par ESPN, Gerrard a déclaré: "Je ne peux contrôler aucune rumeur des médias sur ma position. Je n'ai pas à réagir. Tout ce que je fais, c'est me concentrer sur le travail que j'ai ici et je suis très flatté et reconnaissant pour le poste. Je suis très heureux ici, je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est un club énorme, je suis bien installé, je suis heureux et je peux continuer à me développer et continuer à essayer de faire avancer cette équipe."

Gerrard veut continuer à gagner avec les Rangers

Le technicien de 41 ans a fait ses armes en tant que coach en s'occupant des jeunes de Liverpool, avant de partir seul pour prendre les rênes des Rangers en 2018. A Ibrox Park, il a immédiatement eu un impact. Au bout de progrès impressionnants et constants, il a guidé le club vers le titre de champion d'Ecosse en 2020-21.

Gerrard a enregistré 112 victoires sur ses 170 matchs à la tête du Gers, avec seulement 21 défaites subies, mais il reste conscient de la nécessité de continuer à garder la barre haute. "Je pense que chez Rangers, on essaye toujours de repousser les limites. Depuis que je suis arrivé ici, nous avons relevé de nombreux défis qui m'ont été confiés, à mon staff et aux joueurs, mais il y a toujours le souci de confirmer dans ce genre de club. Nous avons eu un succès incroyable, nous sommes entrés dans l'histoire l'année dernière, mais il s'agit de mettre côté cela maintenant et de chercher à en tirer parti. Il y a toujours des choses à améliorer, vous réinitialisez toujours et vous vous préparez à recommencer. La pression ne change jamais, je ne me sens pas sous toute autre pression que celle que j'ai eue le premier jour".