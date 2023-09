Gérone - Real Madrid (0-3), le Real domine le leader et prend la tête

Grâce notamment à Aurélien Tchouaméni, le Real a dominé ce samedi le leader de la Liga, Gérone (0-3).

La parenthèse enchantée de Gérone, leader surprise de la Liga, s’est achevée ce samedi. L’équipe de Michel n’a pas pu rivaliser avec l’ogre madrilène. Malgré l’avantage du terrain, elle s’est inclinée logiquement (0-3).

Tchouaméni répond présent

La bande à Ancelotti a très vite imposé sa mainmise dans ce match. Et c’est sans peine qu’elle a réussi à se détacher à la marque. Après avoir beaucoup marqué, l’Anglais Jude Bellingham s’est transformé en passeur pour offrir à Joselu l’ouverture du score à la 17e. A 0-1, les choses sont encore devenues plus faciles pour le Real.

Le Real a été dominateur et c’est le Français Aurélien Tchouaméni qui s’est chargé de concrétiser un peu plus la supériorité des visiteurs. L’ancien monégasque a doublé la mise à la 22e, en réceptionnant de la tête un centre de Toni Kroos. Avec cette réalisation, et aussi l’ensemble de son match, le Français a peut-être fait regretter à Carlo Ancelotti de ne pas l’avoir aligné la semaine dernière.

Bellingham a encore marqué

En deuxième période du match, le rythme de la partie a un peu baissé. Cela n’a pas empêché les Castillans de corser l’addition. A vingt minutes du terme, ils portaient la marque à 3-0 grâce à l’inévitable Bellingham. L’Anglais s’offrait son 6e but en 7 matches de championnat en reprenant sans contrôle un ballon repoussé par le gardien de Gérone après un tir de Joselu. En raison de l'expulsion de Nacho, auteur d'un gros tacle sur un adversaire, le Real a fini le match à dix, mais cela a été sans incidence sur l'issue de la rencontre.

En gagnant ce samedi, le Real double son adversaire du jour au classement. Les Merengue sont aussi devant le rival barcelonais. La défaite dans le derby n’est désormais plus qu’un lointain souvenir. Un regain de forme qui est à confirmer mardi à Naples lors de la 2e journée de Ligue des Champions.