Gerard répond à Petit après ses propos sur le racisme au Barça

Emmanuel petit s'était plaint du racisme au Barça lors de la saison 2000-2001. Gerard lui répond.

"Jamais je ne pouvais m’imaginer ce qu’il se passait dans le vestiaire catalan. L’identité catalane, l’omniprésence nationaliste… Nous les étrangers, on était des seconds couteaux, sauf si tu étais un Rivaldo, capable de faire basculer un match à tout moment", avait raconté Petit sur RMC.

"Globalement c’était la guéguerre entre les Néerlandais, les Catalans et le reste du monde autour. On était une équipe 'Benetton', il n’y avait aucun lien. Hormis avec les jeunes, comme Gabi, Xavi ou Puyol, qui étaient adorables, on n’avait aucun lien. […] A aucun moment je n’avais pensé qu’avant de gagner un match, il fallait gagner le respect dans le vestiaire. On n’est pas en prison, enfin. Moi, j’ai vécu le racisme dans le vestiaire du ", avait ajouté l'ancien joueur des Bleus.

Et Gerard, son ancien coéquipier au Barça, lui a répondu de manière très péremptoire : "Ses déclarations sont le fruit d’un ressentiment né de son passage sans gloire au club. Petit est arrivé au Barça en pensant qu’il allait devenir capitaine. Il n’a jamais accepté le fait d’être remplaçant. Mais je ne suis pas surpris, parce qu'il a déjà été l'auteur d'autres excentricités. [...] Il était professionnel, mais bizarre, il ne se mêlait pas trop au reste du groupe", a tonné l'ancien joueur espagnol dans des propos relayés par RMC Sport.