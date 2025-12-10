Gerard Piqué passe aux aveux sur Mbappé : "Il est..."

L'ancien défenseur a toutefois reconnu que la superstar du Real Madrid, Kylian Mbappé, évolue actuellement « à un autre niveau » par rapport au reste de la compétition. Le Français a réalisé un début de saison tonitruant en Espagne, avec une moyenne d'un but par match pour l'équipe de Xabi Alonso.

Cette saison de Liga est marquée par une lutte passionnante entre les superstars confirmées et les jeunes talents en quête d'une reconnaissance. Si Kylian Mbappé est désormais solidement ancré comme le visage du Real Madrid depuis son arrivée en 2024, l'arrivée de Rashford en Catalogne cet été a insufflé une nouvelle dynamique à la course au titre.

L'international anglais a rejoint l'équipe de Hansi Flick en prêt pour une saison en provenance de Manchester United en juillet, avec l'ambition de relancer une carrière qui stagnait à Old Trafford. Son impact a été immédiat : sa vitesse et ses courses directes ont apporté une nouvelle dimension à l’attaque du FC Barcelone, avec six buts à la clé (deux en Liga et quatre en Ligue des Champions). Cette transformation n’a pas échappé à Piqué, qui sait parfaitement ce qu’il faut pour réussir en Catalogne.

Dans une interview accordée à Sport, l’ancien capitaine du Barça a été invité à désigner les joueurs qui l’ont le plus impressionné cette saison. Piqué n’a pas hésité à souligner l’adaptation remarquable de l’attaquant anglais au football espagnol.

La légende du Barça salue l’attaquant anglais

Interrogé sur le joueur qui l’a le plus surpris cette saison, Piqué a choisi l’Anglais de 28 ans : « Rashford. Je pense qu’il a très bien débuté, voyons comment il va continuer. Il a marqué deux buts contre Newcastle, il a beaucoup contribué et été précieux depuis le début.»

Cependant, malgré son attachement aux Blaugrana, Piqué n’a pas pu ignorer un point important. Lorsqu'il a évoqué les joueurs d'élite du championnat, il a reconnu que le numéro neuf du Real Madrid dominait largement. Après tout, le Français a remporté le titre de meilleur buteur dès sa première saison et a récidivé cette saison avec 16 buts en autant de matchs de Liga, malgré les difficultés de régularité du Real Madrid et son retard sur le FC Barcelone au classement. Il a également inscrit neuf buts en seulement cinq matchs de Ligue des Champions.

« Mbappé est lui aussi à un autre niveau, non seulement au niveau des buts, mais aussi au niveau de son jeu », a admis Piqué. « Je pense qu'il est plus affûté que jamais. »

L'ancien défenseur a également salué la performance de l'Atlético de Madrid, soulignant les contributions de ses joueurs argentins. « Si l'on regarde les autres équipes, à l'Atlético, on a Giuliano Simeone, qui réalise un excellent travail, et Julian [Álvarez], qui est un joueur qui fait la différence », a-t-il ajouté. « Je pense qu'en Liga, il n'y a pas eu de grandes surprises et que tout est conforme aux attentes. »