Gerard Piqué demande du respect à Shakira : "Nous avons des enfants"

Gerard Piqué semble prêt à mettre un terme à la querelle publique qui l'oppose à Shakira, après des mois de débat public.

Le couple s'est séparé l'été dernier et a demandé à ce que son intimité soit préservée afin de permettre à sa famille de gérer au mieux l'affaire. Depuis, ils n'ont rien cherché d'autre. Shakira a sorti plusieurs chansons mondialement connues faisant référence à Piqué et à sa nouvelle compagne Clara Chia, tandis que Piqué s'est moqué de ces paroles en apparaissant au travail vêtu de certaines de ses insultes.

Interrogé sur RAC1 mardi, Piqué s'est montré solennel.

"Je ne veux pas parler. Nous avons une responsabilité, ceux d'entre nous qui sont parents doivent protéger leurs enfants. Chacun prend ses décisions. Je n'ai plus envie de parler. Je veux juste que mes enfants aillent bien."

Piqué en a marre

"J'ai toujours eu une relation étroite avec mes enfants, il m'a demandé de participer à la Kings League... il était très enthousiaste. Rien ne me fait plus plaisir que de rendre mon fils heureux. Je le referais".

Marca a repris ses mots, car Piqué a semblé suggérer qu'il n'approuvait peut-être pas les décisions de Shakira, mais la légende barcelonaise a semblé désireuse de passer à autre chose.

"Il semble qu'il soit plus vieux qu'il ne l'est. Chacun prend les décisions qui lui semblent les meilleures. Je fais les choses d'une certaine façon, j'essaie de les faire de la meilleure façon. Je vais bien, je suis heureux. J'ai très envie de continuer à faire les choses et que le Barça continue à gagner".