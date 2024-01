Gennaro Gattuso s’emporte après le nul de l’OM contre Strasbourg (1-1)

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, n’était pas du tout content après l’accroc des siens contre Strasbourg ce vendredi.

L’OM a attaqué la nouvelle année en Ligue 1, comme il avait fini la précédente. Par un nul décevant. Face à Strasbourg, les Marseillais ont enregistré un score de parité (1-1) et ils auraient même pu perdre si leurs opposants du jour n’avaient pas été aussi malheureux dans le dernier geste. Une réalité que Gennaro Gattuso n’a pas cherché à nier au coup de sifflet final.

Gattuso accuse le coup

L’entraineur marseillais n’a pas aimé ce qu’il a vu comme prestation de la part de ses hommes. Ces derniers se sont montrés timorés malgré une entame de match idéale. Et il a fallu qu’ils se fassent rejoindre au score vers la fin pour se mettre enfin à attaquer et chercher à faire mal offensivement.

Après la partie, « Rino » est donc logiquement paru remonté. « Nul logique ? Oui, la partie a été difficile pour nous et pour eux. Apres, on a passé un bon bout de temps à défendre. On aurait pu faire mieux, a-t-il confié sur Prime Vidéo. Un nul ce n’est pas une défaite non plus. Mais oui, le nul est logique car ça a été très difficile pour nous ».

L'article continue ci-dessous

L’autre mauvaise nouvelle pour l’OM c’est la blessure de son milieu de terrain Geoffrey Kondogbia. Avec cette défection, l’équipe marseillaise se retrouve encore plus décimée. Avec les départs à la CAN et les quelques absences pour blessure, cela fait au moins une dizaine d’indisponibilités. « Ça m’embête un peu de parler de ça. Je ne veux pas avoir l’air de chercher des excuses, mais ça limite les possibilités de changements. A la fin du match, on a moins d’options et on est pénalisés par rapport a ça. Espérons ne plus perdre personne », ruminait Gattuso.

Vivement les renforts en cette période de mercato. Avant le match, plusieurs noms de recrues ont circulé dans les médias mais Pablo Longoria, le président, n’a rien voulu confirmer.