Gavi devient le plus jeune joueur espagnol de l'histoire

Luis Enrique a décidé de donner au jeune prodige du FC Barcelone la chance de briller lors de la demi-finale de la Ligue des Nations.

Le prodige du FC Barcelone, Gavi, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe d'Espagne après avoir été sélectionné pour le match de mercredi contre l'Italie en UEFA Nations League.

Le jeune homme de 17 ans a été l'un des rares points positifs d'une saison décevante pour le FC Barcelone.

Il a maintenant sa chance avec l'équipe nationale après avoir été appelé par le sélectionneur espagnol Luis Enrique.

Gavi a été sélectionné aux côtés de son coéquipier Sergio Busquets et de Koke, de l'Atlético de Madrid, dans un milieu de terrain de la Roja à trois contre les champions d'Europe en titre.

Et, dès le coup d'envoi de la rencontre en demi-finale de la Ligue des Nations, il est entré dans l'histoire.

À 17 ans et 62 jours, il est le plus jeune homme à porter le maillot de l'Espagne, battant un record précédemment établi par Angel Zubieta en 1936.

Un autre prodige blaugrana, Ansu Fati, a failli battre ce record l'année dernière, en faisant ses débuts en Espagne à 17 ans et 308 jours, devenant ainsi le deuxième plus jeune débutant après Zubieta.

Gavi est au FC Barcelone depuis l'âge de 11 ans, après avoir été recruté depuis le système de formation du Betis.

Sa progression au sein de l'académie catalane a depuis été vertigineuse, puisqu'il a signé son premier contrat professionnel en septembre 2020 et un an plus tard, quelques semaines après son 17e anniversaire, il a fait ses débuts en équipe première en Liga contre Getafe.

À ce jour, Gavi a fait sept apparitions pour le Barca dans toutes les compétitions, bien qu'il attende toujours son premier but en compétition.