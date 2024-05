Gavi, ça n'en finit plus

Gavi ne sera pas de retour pour le début de la saison prochaine, alors que des bruits initiaux affirmaient qu'il aurait pu revenir en août.

Le jeune homme de 19 ans s'est déchiré le ligament croisé antérieur et a subi une lésion du ménisque lors d'une terrible blessure en équipe d'Espagne en novembre dernier.

Selon Diario AS, il serait actuellement à mi-chemin de sa convalescence et devrait revenir en octobre ou novembre de cette année, près d'un an après sa blessure initiale. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contretemps dans sa progression, qui s'est accompagnée d'une attitude positive de la part de Gavi et de la réponse de son genou.

Retour différé pour Gavi

Ils notent également qu'au sein de Can Barca, les dirigeants catalans pensent que le personnel médical espagnol est responsable de la gravité de sa blessure. Initialement, Gavi s'est déchiré le ligament croisé antérieur et a reçu un traitement du médecin de la Roja, mais il n'a pas été diagnostiqué et a continué à jouer. Le staff médical barcelonais soupçonne une déchirure du ménisque en plus de celle du ligament croisé antérieur, ce qui explique les deux à trois mois de convalescence supplémentaires prévus.

L'article continue ci-dessous

Son absence a été l'une des causes de la saison décevante du FC Barcelone, qui n'a pas pu compter sur son pressing infatigable et son attitude tenace, qui avaient si bien défini son triomphe en Liga la saison dernière. Il lui faudra également un certain temps pour retrouver sa forme physique et il pourrait bien s'écouler 2025 avant que Gavi ne soit à nouveau en pleine possession de ses moyens.