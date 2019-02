Gasset, Niang…Les réactions après Rennes-ASSE (3-0)

Le Stade Rennais a largement dominé l'ASSE dimanche soir à domicile. Découvrez les principales réactions d'après-match.

Quatre jours avant son rendez-vous de Ligue Europa face au Betis de Séville, le Stade Rennais a glané un succès très encourageant en championnat. A domicile, les Bretons sont venus à bout par trois buts d'un écart d'un concurrent direct, en l'occurrence l'ASSE. Au coup de sifflet final, la joie et la satisfaction des Rouge et Noir contrastaient logiquement avec la désillusion des Stéphanois.

Jean-Louis Gasset (entraineur de l'ASSE) : " Une après-midi catastrophique. On perd 3-0, on prend deux rouges et trois jaunes. Il y a eu des faits de jeu très litigieux. On a pourtant l'impression d'avoir fait une bonne première mi-temps. On a manqué d'efficacité. (...) En première mi-temps, la qualité de jeu était bonne malgré l'équipe expérimentale qu'on présentait. Après, on a eu quelques déchets techniques, mais le tournant du match arrive sur une action litigieuse, à partir de là on a dû prendre des risques. Il y a eu le penalty sur Hamouma, puis un corner de l'autre côté en une minute. Là, je me suis dit "vous cherchez quoi ?". Ce n'est pas la première fois à l'extérieur que j'ai un sentiment d'injustice. C'était idéal pour Rennes. (...) Il faut que tous les arbitres arbitrent de la même manière. On avait le match en main et si on arrive à égaliser, peut-être aurait-on pu faire douter l'adversaire. (...) Khazri reste Khazri. L'un des meilleurs buteurs du championnat. J'aurais aimé qu'il soit là. Malheureusement, il était suspendu".

L'article continue ci-dessous

A lire aussi : Bourigeaud et Siebatcheu blessés, Stéphan fait le point

Mbaye Niang (attaquant du Stade Rennais) : "on savait avant le mach que c'était un adversaire direct. On avait envie déjà de faire plaisir à notre public. Et on pouvait avoir les 3 points qui nous feraient avancer et c'est ce qu'on a fait. Score flatteur ? C'est un bon score. Mais c'est un résultat mérité, face à une équipe de l'ASSE qui a montré de belles choses. On retrouve du jus. C'est vrai qu'on a connu une période de moins bien, mais c'est là qu'on doit faire bloc. Ce soir, on a tous pris du plaisir et le résultat en dit long. Plus à l'aise sur le côté ? C'est pareil. J'avais envie de faire un grand match et marquer. Il ne faut pas s'arrêter là et continuer. A nous de prendre un maximum de points. Moi, je suis dans une période où je me sens bien. C'est la récompense du travail. Il fallait juste être patient. On va vite se reconcentrer. Le coach nous demande de beaucoup travailler défensivement, tant qu'on a du jus on essaye de le faire. Je n'avais pas envie de partir. Dans ma tête, tout était clair. Pour les blessés, j'espère que ce n'est pas très grave. Je ne sais pas ce qu'ils ont. On en saura plus demain. Un signe lancé au Betis ? Non, on sait que les matches de Coupe d'Europe c'est différent et c'est un autre contexte. Mais c'est toujours bien de gagner 3-0. Il ne faut pas avoir un excès de confiance. Ça sera à nous de nous mettre à la hauteur de l'événement. A nous de prendre match par match, prendre du plaisir et en donner aux gens".

Propos recueillis par Benjamin Quarez, au Roazhon Park