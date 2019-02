Rennes, Bourigeaud et Siebatcheu blessés : Julien Stephan fait le point

Julien Stephan a fait le point sur les blessures de Jordan Siebatcheu et Benjamin Bourigeaud, touchés ce dimanche contre Saint-Etienne (3-0).

Julien Stephan a donné des nouvelles de Jordan Siebatcheu et Benjamin Bourigeaud, sortis sur blessure contre Saint-Etienne (3-0) ce dimanche. "Jordy, c'est un problème musculaire. Ce soir, ça ne sent pas très bon, on verra demain. Et pour Benjamin Boruigeaud, il faut qu'on fasse des examens coomplètementaires, ça pourrait être plus de peur que de mal", a expliqué l'entraîneur rennais alors que se profile dès jeudi le 16e de finale aller de la Ligue Europa contre le Betis Séville (18h55).