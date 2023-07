Garnacho se moque de Ronaldo et Messi, la photo scandaleuse

Alejandro Garnacho, le jeune joueur de Manchester United, a fêté son 19e anniversaire samedi d'une manière un peu bizarre.

L'ailier, qui a fêté ses 19 ans le samedi 1er juillet, a été photographié avec un gâteau d'anniversaire orné des couleurs et du drapeau de son Argentine natale. Curieusement, il a été rejoint par deux nains ressemblant à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, portant respectivement les maillots de l'Argentine et du Portugal et aidant Garnacho à tenir son gâteau.

Il y a peut-être aussi une allusion aux fans de United dans la photo, avec le gâteau orné d'un grand numéro 7. Certains spéculent que l'adolescent pourrait porter le numéro de maillot vacant à Old Trafford pour la campagne 2023-24. La dernière fois que ce numéro a été porté, c'était par Ronaldo lui-même avant son départ acrimonieux du club en novembre de l'année dernière.

Le joueur de 19 ans fera partie de l'équipe d'Erik ten Hag pour la campagne de pré-saison de United, qui débutera par un match amical contre Leeds en Norvège le 12 juillet.