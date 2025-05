Garnacho à Madrid, le transfert pharaonique

Deportivo Alaves vs Atlético Madrid

L'Atlético Madrid pourrait recruter deux stars de Manchester United cet été, suite à des nouvelles d'Old Trafford.

Les Red Devils devraient se séparer de plusieurs joueurs vedettes dans les prochains mois, après une saison décevante sous la direction de Ruben Amorim.

Manchester United s'est incliné face à Tottenham en finale de l'UEFA Europa League, manquant ainsi une dernière chance de trophée et de qualification européenne pour la saison 2025/26, et se prépare à son plus bas classement en Premier League.

Amorim aurait déjà fixé le prix de Marcus Rashford, cible du FC Barcelone, Antony, prêté par le Real Betis, et de l'international anglais Jadon Sancho.

Les trois joueurs souhaitent partir et, selon The Athletic, Amorim aurait informé l'international argentin Alejandro Garnacho qu'il pouvait également partir.

L'Atlético Madrid relance Garnacho

Diego Simeone est un grand fan de son compatriote argentin et pourrait potentiellement égaler l'estimation de 70 millions de livres sterling de United pour le joueur de 20 ans.

La direction des Rojiblancos espère faire baisser ce prix, compte tenu de la volonté désespérée de United de vendre et de l'irrégularité de Garnacho depuis l'arrivée d'Amorim à Manchester.

Garnacho a passé cinq ans au centre de formation de l'Atlético de Madrid avant de rejoindre United en 2020 et pourrait être disposé à retourner dans sa ville natale si l'offre est intéressante.

Outre son intérêt pour Garnacho, Simeone pourrait également tester la position de United sur Antony, malgré la volonté du Real Betis de le conserver en Andalousie.

Antony a marqué neuf buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée en prêt chez Manuel Pellegrini en janvier, et sa carrière semble relancée.

Selon The Independent, l'Atlético de Madrid serait prêt à rivaliser avec le Real Betis pour l'ancien attaquant de l'Ajax, son prix étant actuellement fixé à 32,5 millions de livres sterling.

Une guerre des enchères pourrait faire grimper ce prix et permettre à United de rapprocher le montant de ses transferts de 40 millions de livres sterling.